El costo de ser Betty la fea, esto dijo Ana María Orozco sobre su gran personaje

La novela Yo soy Betty, la fea sigue siendo un fenómeno televisivo. Pocas producciones han alcanzado el éxito de la historia colombiana que conquistó al mundo a finales de los años 90 y principios de los 2000. Hoy en día, sigue siendo una de las favoritas del público, y todo apunta a que su legado perdurará.

Sus protagonistas alcanzaron la fama gracias a sus personajes, como fue el caso de Ana María Orozco, quien dio vida a Beatriz Pinzón Solano en la primera versión televisiva y, más de 20 años después, retomó el papel en la secuela lanzada por Amazon Prime. Sin embargo, para la actriz colombiana, no todo lo relacionado con Betty ha sido positivo, aunque la mayor parte de su carrera se la debe a ella.

En una entrevista con La Nación de Argentina, país donde reside, Orozco compartió detalles sobre su experiencia interpretando a Betty en una época sin Internet y lo que significó regresar al personaje en un contexto de viralidad.

'Yo soy Betty, la fea' se estrenó en 1999. Sus protagonistas fueron Ana María Orozco, en el papel de Betty y Jorge Enrique Abello, como su jefe Armando Mendoza. (Archivo.)

A continuación, replicamos parte de la conversación que la actriz sostuvo con el periodista Pablo Mascarello, de La Nación.

—Imaginamos todos los beneficios que conlleva un éxito como el de Betty, la fea, pero ¿qué es lo más complejo de lograrlo?

—No es fácil, te puede tomar por sorpresa. Nadie está preparado para manejar la fama y el éxito. Hoy, con las redes sociales y el trabajo de los influencers, parece más sencillo.

—Pero ese no fue su camino.

—Cuando uno no busca la fama per se, puede ser un poco avasallante. Durante un tiempo, algo me afectó, pero siempre tuve claro cuál es mi búsqueda artística. He sido fiel a eso, por eso pude hacer una pausa durante mis años de maternidad, cuando estuve dedicada a mi familia.

LEA MÁS: ‘Betty, la fea’: Machismo, violencia de género, homofobia y el humor que no envejeció bien

”Eso me permitió alejarme y luego retomar mi carrera con una nueva perspectiva. La madurez y los años hicieron lo suyo. La fama es difícil, a veces distrae, pero nunca terminé de hacerme cargo de ella. También aprendí a no escuchar las voces externas, ni para bien ni para mal. He llevado una vida consecuente con lo que soy”.

—A partir del éxito de su interpretación de Beatriz Pinzón Solano, ¿ha sentido temor de quedar encasillada en ese personaje?

—De hecho, no he salido de él. Lo sigo interpretando y habrá una nueva temporada de la serie. En los primeros años tuve ese temor, pero Betty me ha dado mucho y me ha permitido explorar otros personajes.