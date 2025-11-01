El País

Por fin en la recta final: esto encontramos al recorrer la ruta 32 a dos meses de su entrega

MOPT sostiene que proyecto estará listo a final de año, pasos a desnivel que reemplazarán rotondas se entregarían en dos años

Por Patricia Recio
Ruta 32 en recta final... 8 años después de recibir orden de inicio CHEC apura obras para cumplir entrega en diciembre







