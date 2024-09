‘Quedé a centímetros de una Montero que casi me atropella’, cuenta vecina de ruta 32

Griselda París atraviesa a diario los cuatro carriles de la ruta 32 a la altura de Pocora, en Guácimo, para acudir a citas médicas, llevar a sus nietos a la escuela y hasta para hacer compras al otro lado de la carretera.

La adulta mayor relató que, si bien en este momento hay un banderillero fijo en ese cruce, los vecinos de la comunidad están conscientes de que, en abril de 2025, cuando la constructora termine los trabajos y abandone el lugar, también se irán los hombres que se encargan de detener el tránsito cada vez que un peatón necesita cruzar la calle. Esto, naturalmente, les tiene muy preocupados.

“Allá (donde se ubica el puente peatonal más cercano a unos 700 metros del cruce) es muy peligroso. Allá asaltan y aquí, aún estando el banderillero, es peligroso; cuando no esté no sabemos qué vamos a hacer.

“Imagínese que un día a mí casi me levanta un carro con mi nietita que venía del kínder y no había banderillero. Ocurrió así. Los carros de aquí, de este carril, me dieron paso, pero el de allá casi me levanta. Quedó como aquí (se señala la cadera), hasta sentí el calor del motor de la (Mitsubishi) Montero. La conductora frenó y suspendí a la niña en el aire, porque si me le hubiera dado en la cabecita me la mata”, relató con angustia.

Doña Grisela y un nieto tienen que cruzar la ruta 32, en Pocora de Guácimo. Por ahora cuentan con la ayuda de un banderillero, pero este se irá cuando se entregue la vía, en abril. (JOHN DURAN)

En Zent, Matina, los vecinos enfrentan un problema dado que, a pesar de que la escuela se encuentra al otro lado de la calle, frente a la mayoría de las viviendas, no se ha considerado la instalación de un paso peatonal en el lugar.

Flor María Sánchez afirmó que no tiene más remedio que “cruzar corriendo” ante la velocidad con la que circulan camiones y automóviles en ese punto. Al igual que en Pocora, en ese cruce disponen de un banderillero que se encarga de detener el tránsito, sobre todo cuando los niños entran o salen de la escuela.

Pablo Morales, otro vecino, afirmó: “Aquí cruzan muchos niños y ahorita está ese señor ahí (el banderillero), pero cuando terminen la carretera él se va. Uno tiene precaución pero los chiquitos no tienen ese cuidado; el puente peatonal lo pusieron hasta allá a la entrada a Saborío y el otro en B-Line, pero esta comunidad se quedó sin puente”.

Los dos puentes mencionados por los vecinos de esa localidad se ubican a más de dos kilómetros de distancia del sitio donde se encuentra el centro educativo y la vía que lleva hasta el poblado de Zent.