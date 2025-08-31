El País

Gobierno acepta ‘problema’: Rotondas de ruta 32 comenzarán a reemplazarse por pasos a desnivel

Primeros cuatro intercambios ya salieron a licitación y se construirán el próximo año

Por Patricia Recio

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inició los procesos de licitación para construir los primeros pasos a desnivel que sustituirán cuatro de las rotondas de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y Limón.








