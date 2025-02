Choferes y expertos advierten ‘riesgos de seguridad’ en nuevas rotondas de ruta 31

Las primeras dos rotondas que entraron en funcionamiento en la ruta 32 ya dan de qué hablar entre conductores y especialistas.

Las cuestionadas obras con las que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sustituirá 6 pasos superiores y tres intercambios a lo largo de los 104 km de la vía entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, representan, según los mismos usuarios, un riesgo de seguridad vial, cortan la circulación fluida en una ruta de alto tránsito y evidencian problemas de diseño.

Así lo constató también La Nación durante una visita a la zona, la semana anterior. La primera de las rotondas puestas en servicio se ubica casi al inicio del proyecto, en un sitio conocido como la Unión, antes de llegar al cruce de Guápiles, en Pococí.

En ese punto, la rotonda construida es más bien un óvalo, que genera dificultades en los radios de giro para los camiones articulados, que prácticamente deben tomar los dos carriles al atravesarla.

La segunda rotonda se ubica en el cruce de la Herediana de Siquirres, en el km 90 de la ruta.

Aunque esta sí tiene la forma redonda tradicional de este tipo de intercambios, expertos y conductores aseguran que es pequeña, además peligrosa y por si fuera poco tiene en el medio un enorme bastión que se había instalado, cuando originalmente se pensaba construir el paso superior, lo que aumenta aún más el peligro de que un vehículo pase directo y choque con este enorme muro de concreto.

Camiones pesados deben abarcar ambos carriles al atravesar las rotondas debido al poco espacio para maniobrar.

“La de Guápiles es terrible, la otra que está allá es terrible, es un caos y es un peligro, el problema es que con la problemática que hay en el transporte de APM, la mayoría de traileros andan con sueño, cuando se dan cuenta tienen un rotonda en frente, de hecho ahí casi me estrello”, contó Jairo Quirós, un transportista que pasa a diario por la ruta 32.

Con él coincidió Marvin Araya, otro experimentado conductor de camiones, quien agregó que además enfrentan el riesgo de que muchos conductores de la zona no están acostumbrados a este tipo de obras, y no realizan los cedas para ingresar.

“En el caso del camión hay que agarrarla con cuidado, porque está muy cerrada, eso está hecho para carros, usted tiene coger los dos carriles, con el camión ya adentro tiene que tener mucho cuidado si hay otro carro”, agregó.

Roy Ramírez también cuestionó el espacio con el que cuentan los de su gremio para maniobrar dentro de las rotondas.

“Hay que parar totalmente, porque es peligroso que suceda una colisión”, dijo.

Adicional a las dos rotondas que ya fueron puestas en servicio, en Barbilla, al km 115, también se encuentra en etapas finales otra de las obras de este tipo. Ahí también fue posible observar camiones incluso debiendo hacer reversa para reacomodar su giro y poder salir de la rotonda.

El MOPT insiste en que las rotondas no afectarán la funcionalidad de la vía, sin embargo ya es posible observar filas en algunos momentos del día.

Según el último informe de la unidad ejecutora, se sustituirán 6 pasos superiores y tres intercambios por siete rotondas y dos giros derechos a nivel.

Solución debe ser temporal

Expertos consultados, aseguran que las rotondas deben verse como una solución provisional y no debería pasar mucho tiempo antes de que se retome el plan para dotar la ruta de los pasos superiores que originalmente se habían contemplado.

Mario Durán Ortíz, ingeniero civil y consultor en transporte urbano, explicó que hay una diferencia de criterio relacionada con la vida útil estimada en los estudios que utilizó el MOPT para justificar las rotondas, pues según su análisis estas llegarían al máximo de su capacidad mucho antes de los 20 años estimados.

Sin embargo, afirmó que la razón principal por la que el plan original debe retomarse antes es el tema de la seguridad vial.

“La rotonda es una solución de zona urbana, donde los vehículos van a velocidades bajas y estamos poniendo este tipo de intersección cuando los carros vienen en la práctica circulando a 120 km/h, no importa el límite de velocidad (...) si usted pone una rotonda y viene muy rapido va a pasar recto, porque la expectativa del conductor no se debe violar, alguien que viene manejando ahí jamás va a esperar que tiene que practicamente parar de 100 a 0 para poder manejarla y si no tiene cuidado se puede hasta volcar”, explicó.

Uno de los riesgos advertidos por conductores y expertos es la obligatoriedad de parar por completo luego de venir a alta velocidad para poder ingresar a la rotonda, a esto se suma que en algunas como esta en Siquirres aún prevalece la columna de concreto que sostendría el paso superior eliminado, con la cual los vehículos podrían colisionar.

Durán dijo que también es posible a simple vista ver que estas obras no disponen con los radios de giro adecuados para que los camiones pesados realicen sus maniobras, por lo que deben apoderarse de lso dos carriles.

Por su parte, Guillermo Carazo, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA, coincidió en que estas tienen que ser vistas como algo temporal, debido al faltante de recursos.

“Así es como lo tenemos que entender, como una solución provisional mientras se consiguen los recursos para terminar todos los pasos a desnivel que se requieren en esa autopista, es vital que esta Administración, en lo que le queda, empiece a conseguir ese financiamiento para que en la próxima Administración podamos hacer la construcción de todos esos pasos”, sostuvo.

‘Carretera ya no es de alta velocidad’

El director de Ingeniería de Tránsito del MOPT, Junior Araya, reconoció que con la implementación de las rotondas, la ruta 32 ya dejó de ser una ruta de alta velocidad de operación.

Sin embargo, el ingeniero defendió la capacidad funcional de la misma, pues, según dijo, los estudios realizados demuestran que estas no generarían largas filas.

Araya también rechazó que exista un riesgo de seguridad vial, pues alega que, al reducirse la velocidad en esos puntos, se reducen también los riesgos de accidentes.

“El principal enemigo de la seguridad vial es la velocidad, si vamos a controlar la velocidad no debería haber problemas de seguridad vial, hasta los peatones se van a ver favorecidos”, dijo.

Consultado sobre los diseños geométricos y radios de giro, el funcionario dijo que esos aspectos no fueron revisados por su dependencia, sino que lo valoró la unidad ejecutora.

El director de Ingeniería únicamente reconoció que, “en lo personal”, no le gustó el diseño de la rotonda en forma de óvalo.

El año anterior, el MOPT anunció una cooperación no reembolsable de $1 millón por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, que según dijeron, sería utilizada para realizar los estudios de preinversión de las obras pendientes.

Además de los pasos vehiculares, entre esas obras que quedarán sin ejecutarse una vez que se entregue el proyecto, hay bahías para buses, puentes peatonales, aceras, ciclovías, marginales y otras asociadas con la seguridad vial.

El Gobierno no ha indicado de dónde saldrían los recursos para ejecutar esas obras.

Cambios en proyecto de ruta 32

El proyecto original incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera (ahora reducidos a 104 km), la construcción de 33 nuevos puentes y la rehabilitación de los existentes, 11 retornos, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel, y cinco intersecciones en los intercambios de Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

El costo de la ampliación de la ruta se estimó inicialmente en $534 millones, de los cuales $465 millones provendrían del financiamiento de Eximbank y los $69 millones restantes de una contrapartida estatal.

Actualmente la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) tiene como plazo aprobado para entregar la totalidad de las obras el 28 de mayo, no obstante no se descarta que sea necesario otorgar una nueva prórroga de al menos dos meses.