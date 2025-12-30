Ruta 32 a cuatro carriles: ¿Cuándo se eliminarán las rotondas y se completarán obras pendientes?

Aunque desde este lunes 29 de diciembre se habilitaron los cuatro carriles del trayecto de 104 kilómetros entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, en la ruta 32, todavía quedan una serie de labores pendientes dentro del mismo contrato que tiene a cargo la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).

Y también deben sumarse otros trabajos, que deberán llevarse a cabo mediante nuevas contrataciones y que se ejecutarían en los próximos años.

Según la información del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para que CHEC complete el proyecto que le fue asignado: debe colocar barreras tipo New Jersey para dividir los carriles de circulación, construir cordones de caño y drenajes y completar algunas labores en calles marginales y aceras.

Esas tareas, explicó el jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, se realizarán a partir de enero, cuando finalice el período de vacaciones de fin de año y se extenderían por varias semanas más, posteriormente se completarían los plazos para la recepción preliminar de las obras y notificación de defectos.

Pasos elevados y puentes peatonales

Una de las obras más esperadas por los vecinos de varias de las comunidades es la construcción de los puentes peatonales que quedaron fuera del contrato original.

Aunque el proyecto atraviesa al menos 64 centros de población, la contratación a CHEC solo incluyó 20 de esas estructuras, dejando a los vecinos de 44 poblados sin pasos seguros para acceder a servicios como escuelas, centros de salud y comercios ubicados al otro lado de la vía, por la cual se transita a altas velocidades y se convive con gran cantidad de vehículos pesados que transportan cargas hacia el principal puerto del Caribe.

Las rotondas habilitadas se reemplazarán por pasos superiores similares a este, cuyo diseño había sido cuestionado en el pasado por exjerarcas del MOPT. (Foto: MOPT/Foto: MOPT)

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció, a inicios de este año, la licitación para colocar 15 pasos adicionales, los cuales estarían en ejecución durante el 2026 y se entregarían a partir de octubre de ese mismo año; no obstante las 15 partidas de ese paquete de obras se declararon desiertas, debido a que las ofertas presentadas no cumplían con lo requerido en el cartel, según consta en el expediente de ese proceso publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Eso significa que sería necesario empezar un nuevo proceso de licitación, lo que implicará que los vecinos de esas comunidades deban esperar al menos dos años más para disponer de los pasos seguros. El presupuesto para la construcción de las 15 estructuras es de ¢6.457 millones (unos $12,5 millones).

Adicionalmente, otros nueve puentes ya cuentan con la aprobación del Ministerio de Planificación, es decir completaron el perfil de prefactibilidad y están inscritos en el banco de proyectos de ese ministerio; no obstante, quedaron fuera de ese paquete de obras por falta de recursos.

Esos nueve pasos serían construidos como parte del paquete de obras adicionales que el MOPT pretende ejecutar con presupuesto del Conavi el próximo año y completarían un total de 44 pasos de este tipo. Las 20 comunidades restantes no tienen, ni siquiera, un estimado de cuándo se podrían diseñar y licitar sus puentes peatonales.

En el caso de las rotondas que se construyeron en 7 puntos de la carretera, debido a que la falta de expropiaciones impidió ejecutar los pasos elevados previstos en esos sitios, el ministro aseguró que ya recibieron las ofertas para los primeros cuatro pasos que reemplazarían dichos cruces.

“En esos cuatro pasos que ya recibieron ofertas, el proceso es más ágil porque ya el diseño está, esperaríamos adjudicar en el primer trimestre del año y arrancar de inmediato”, aseguró el jerarca.

Los intercambios citados por Zeledón se ubicarán en el kilómetro (km) 61, en el sector conocido como La Trocha; el km 64, en calle 1 de Guápiles; el km 67, en Jiménez de Pococí y en Siquirres y se harán siguiendo los mismos planos y diseños que habían sido elaborados por CHEC en el proyecto original, a pesar de que estos habían sido criticados por el anterior ministro, Mauricio Batalla.

Según el cronograma de las obras, la construcción de estos cuatro cruces comenzaría en julio del próximo año y deben estar listos entre diciembre del 2026 y febrero del 2027.

Adicionalmente, restan por ejecutarse otros tres pasos a desnivel que se ubicarían en los intercambios del puerto de APM Terminals, Moín y Matina. Los carteles para esas obras se publicarían en las primeras semanas del año y en este caso, los proyectos sí contemplan el diseño y construcción, por lo que su ejecución sería más lenta.

Todas estas obras se ejecutarán con fondos del Conavi. En el caso de los primeros cuatro pasos superiores, los costos se estimaron entre los ¢1.520 millones y ¢2.280 millones.

Obras complementarias

Entre los pendientes del proyecto, por el que los limonenses debieron esperar más de 8 años, también se encuentran las llamadas obras complementarias, que comprenden una serie de estructuras que quedaron fuera del contrato original, que han sido reclamadas por vecinos desde el inicio de los trabajos.

Originalmente, se había estimado que esos trabajos requerirían una inversión de al menos $100 millones adicionales, no obstante el costo actual no ha sido determinado por las autoridades, debido a que se trabaja en la estructuración del anteproyecto que afinaría cuáles y en dónde se ubicaría cada una de las obras requeridas.

Las obras complementarias contemplaban más aceras, ciclovías, bahías para autobuses, puentes peatonales, marginales y otras asociadas con la seguridad vial a lo largo del proyecto.

La ampliación de la ruta 32 recibió orden de inicio para la fase de construcción en noviembre del 2017 y debía entregarse en octubre del 2020; no obstante, los atrasos por falta de expropiaciones, problemas en diseños, traslado de servicios y otros, extendieron el plazo a diciembre de este año.

El proyecto contemplaba la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera, que fueron reducidos a 104 km, la construcción de 33 nuevos puentes y la rehabilitación de los existentes, 11 retornos, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel, y cinco intersecciones en los intercambios de Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la TCM. De ese total de pasos a desnivel, nueve fueron sustituidos por siete rotondas (que ahora nuevamente se convertirán en pasos elevados) y dos giros a nivel.