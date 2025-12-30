El País

Ruta 32 a cuatro carriles: ¿Cuándo se eliminarán las rotondas y se completarán obras pendientes?

Pasos elevados, puentes peatonales y obras adicionales se ejecutarán en contratos aparte durante los próximos años

Por Patricia Recio
Este 29 de diciembre el MOPT anunció la apertura, a cuatro carriles, del tramo de 104 kilómetros entre el cruce de Río Frío y el centro de Limón.
El proyecto cuenta con solo 20 puentes peatonales, aunque el tramo ampliado atraviesa 64 comunidades. (Foto: MOPT/Foto: MOPT)







