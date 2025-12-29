Ruta 32 a cuatro carriles: Ocho años después finaliza ampliación de vía a Limón

Los 4 carriles comprenden el tramo desde el cruce hacia Río Frío y Limón. Foto Alonso Tenorio

Luego de ocho años de haber recibido la orden de inicio, tras casi una decena de adendas, cientos de expropiaciones y varias modificaciones, este lunes 29 de diciembre finalmente se habilitaron a cuatro carriles los 104 km de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la puesta en operación permitirá a los usuarios circular a dos carriles por sentido con barreras divisorias, a excepción de siete zonas de convergencia en las cuales se dejarán habilitadas “ventanas” para cruces y desvíos que permiten giros en “U” a lo largo del trayecto.

El encargado de la unidad ejecutora, Ronny Sánchez, explicó que una vez finalizado el periodo de vacaciones de fin y principio de año se retomarán una serie de labores pendientes, entre las que se incluyen cordones de caños, drenajes y baranda central de concreto tipo New Jersey.

Por su parte, el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, agregó que los trabajos pendientes se continuarán ejecutando en los próximos meses sin afectar el tránsito.

Con respecto a las quejas de vecinos que han surgido en las últimas semanas, relacionadas con el cierre de ventanas en algunos accesos, aseguró que se buscó atender la mayoría de necesidades de las comunidades que atraviesa la ruta, en procura de lograr que el proyecto fuera funcional y seguro.

Además, advirtió que el próximo año quedarían adjudicados los 7 pasos a desnivel que sustituirán las rotondas, al tiempo que se avanza en la estructuración del anteproyecto que incluiría las obras complementarias que quedaron fuera del contrato original, entre las que se incluirían más pasos peatonales, ciclovías, aceras, bahías para buses, entre otras.

Este 29 de diciembre el MOPT anunció la apertura, a cuatro carriles, del tramo de 104 kilómetros entre el cruce de Río Frío y el centro de Limón. (Foto: MOPT/Foto: MOPT)

Según el MOPT en el 2026 quedarían adjudicados los 7 pasos elevados pendientes. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades pidieron a los usuarios circular con precaución, respetando los límites de velocidad y señalización, además prestar atención en los siguientes puntos en donde se habilitarán ventanas temporales:

Km 67 Jiménez, Guápiles

Km 75 La Perla, Guácimo.

Km 98 El Mangal, Siquirres.

Km 116 Zent, Matina.

Km 140 Búfalo, Limón

Cruce peatonal en Pocora de Guácimo.

La ampliación de la ruta 32 recibió la orden de inicio a finales del 2017, sin tener la totalidad de los diseños ni permisos y con más de 1.200 expropiaciones que con el tiempo se fueron reduciendo hasta la mitad mediante optimizaciones y cambios en los diseños. Esos cambios contemplaron las cuestionadas rotondas, que ahora nuevamente serán reemplazas por pasos elevados.

Originalmente el proyecto debía entregarse en octubre del 2020; sin embargo, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) recibió al menos seis prórrogas que extendieron el plazo a diciembre de este año.

El costo inicial de las obras se estimó en $535 millones, que se financiarían con un crédito del Eximbank de China y una contrapartida estatal. Ese crédito también requirió de dos prórrogas y venció en abril de este año, por lo que el Gobierno debió realizar un desembolso adicional de cerca de $15 millones para terminar las obras.

Actualmente, la obra enfrenta sobrecostos que no ha sido precisados por las autoridades del MOPT, que obedecen principalmente a los reclamos presentados por el contratista por reajustes de precios a causa de los mismos atrasos.

La obra encargada a CHEC contemplaba la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera (ahora reducidos a 104 km), la construcción de 33 nuevos puentes y la rehabilitación de los existentes, 11 retornos, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel, y cinco intersecciones en los intercambios de Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la TCM. De ese total de pasos a desnivel, nueve fueron sustituidos por siete rotondas y dos giros a nivel.

