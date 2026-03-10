El País

Por muy baratas o muy caras: MOPT descarta ofertas para sustituir rotondas de ruta 32 y debe reiniciar concurso

Solo MECO y CHEC habían presentado ofertas; el concurso ahora debe repetirse, pues no cumplían requisitos de razonabilidad de precios

Por Patricia Recio
Ruta 32 San José Limón
Desde su puesta en operación las rotondas han sido criticadas por los estrechos márgenes de maniobra para vehículos pesados que transitan por esa ruta. (Alonso Tenorio/Atenorio)







