El País

Otro gobierno finalizará sin iniciar la sectorización del transporte público: MOPT culpa a la Aresep

MOPT asegura tener listos esquemas operativos para los primeros cuatro tramos que operarán bajo modelo sectorizado

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Por Patricia Recio
Buses, paradas y pasajeros
La Cámara Nacional de Transportes advirtió que además de los esquemas tarifarios, la Administración debe mejorar la infraestructura en paradas de buses y carriles exclusivos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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