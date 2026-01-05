El País

Sectorización sigue estancada 26 años después: ¿Por qué ha sido imposible avanzar en un sistema para ordenar los buses en la capital?

Falta de voluntad política es, según experto y autobuseros, la principal causa del estancamiento

Por Patricia Recio
25/04/2024. San Pedro de Montes de Oca. Hora: 04:30 p.m.-06:30 p.m. Los autobuses de transporte público deben lidiar con los vehículos que utilizan el carril exclusivo para ellos en horas pico, en zonas como San Pedro de Montes de Oca. En la foto, tráfico cerca de la Fuente de la Hispanidad. Fotos: Mayela López
Autobuseros reclaman que la Administración en distintos Gobiernos no ha priorizado el transporte público para impulsar modelos más eficientes . (MAYELA LOPEZ)







