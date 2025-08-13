Economía

Nuevo sistema de pago en bus y tren permite 100.000 clientes colados

Carlos Melegatti, del Banco Central, reconoció que entidades financieras asumen un “riesgo” al cubrir las operaciones de usuarios sin fondos en sus tarjetas

Por Arianna Villalobos Solís

Al menos 100.000 usuarios se han valido de vacíos en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos en el Transporte Público (Sinpe-TP) para viajar en autobús o tren urbano “colados”, es decir, sin cancelar la tarifa correspondiente desde que este método de pago inició operaciones, en setiembre del 2021.








