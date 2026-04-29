El País

ICE adjudica el 5G a empresa sueca Ericsson: proceso marcado por la polémica geopolítica con China

Según el ICE, el costo final de la adjudicación se situó $100 millones

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Por Sebastián Sánchez
El proceso de licitación de las redes 5G ha estado marcado por las polémicas entre Rodrigo Chaves y China. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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