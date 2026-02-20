El País

Mientras otros países ya usan 5.5G, el ICE no ha instalado la 5G en Costa Rica

ICE prorrogó su licitación de 5G tras emitir 41 pedidos de subsanación a oferentes. Mientras, Liberty y Claro venden esos servicios desde 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
22/08/2025, San José, Estadio Nacional, presentación de la Red 5g de Kolbi, directivos y el presidente de Grupo ICE Marco Acuña, hacen la presentación de la esperada Red celular.
Marco Acuña, presidente del ICE, participó en agosto del 2025 en una actividad realizada en el Estadio Nacional (conocido ahora comercialmente como INS Estadio) durante una actividad promocional de la red 5G de Kolbi. Foto: (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
5GICE
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.