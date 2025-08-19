Contraloría cuestiona ejecución de programas del préstamo por $156 millones de Hacienda Digital

La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la ejecución y estructura de los programas del portafolio Hacienda Digital, financiado con un préstamo de $156 millones para modernizar la gestión tributaria y aduanera del país.

En el informe N.° DFOE-FIP-IAD-00004-2025, publicado el 7 de agosto, el ente fiscalizador señaló deficiencias en la gobernanza de los proyectos, atribuidas a la falta de priorización, monitoreo y resultados, así como a debilidades en la gestión de procesos y en la selección de soluciones tecnológicas.

Entre los hallazgos, la CGR reportó problemas en la planificación del despliegue, la integración y migración de datos. Además de falencias en el mantenimiento y soporte, especialmente en la preparación para la transición operativa, la capacitación de usuarios y la implementación de mecanismos de seguimiento y mejora continua.

Para llegar a esta conclusión, la Contraloría evaluó las etapas clave de ejecución realizadas por el Ministerio de Hacienda durante el 2024, desde la planificación inicial hasta la puesta en marcha de las soluciones tecnológicas, conforme al marco normativo y metodológico vigente.

Tras el análisis, la Contraloría concluyó que la gestión de los proyectos tecnológicos presenta incumplimientos relevantes respecto al marco normativo y técnico vigente.

“Esto se debe a una gobernanza fragmentada y sin enfoque estratégico en la gestión del portafolio de proyectos, deficiencias en la aplicación del marco de gestión establecido por el Ministerio de Hacienda, así como en la implementación de los sistemas aduanero, financiero, tributario y soluciones transversales”, señala el documento.

La auditoría encontró que, a diciembre del año pasado, el avance registrado del proyecto fue del 23,6%, por debajo del 68,7% previsto. Además, los desembolsos alcanzaron solo un 9,5% y la ejecución financiera un 6,65% tras cuatro años desde la firma del préstamo.

Asimismo, 11 de los 20 instrumentos de gestión no han sido elaborados, entre ellos el acuerdo formal de inicio y el plan de alcance.

Hacienda Digital es un proyecto en el cual la institución gubernamental tiene como objetivo modernizar y simplificar los sistemas informáticos con los cuales cada mes 800.000 usuarios interactúan para cumplir con sus obligaciones tributarias.

El acuerdo con el Banco Mundial es que la ejecución del programa iniciaba en marzo del 2020 y debía concluir en junio del 2027, según el organismo multilateral.

Este proyecto busca optimizar la administración tributaria, aduanera y presupuestaria mediante la digitalización de procesos, incluyendo el Sistema de Administración Financiera y Recursos Humanos (CR-TEZA), el Sistema Tributario (Tribu-CR), el Sistema Aduanero (Atena), así como otros servicios en la nube e infraestructura de redes y comunicaciones.

Información desfasada

Pese a los señalamientos de la CGR, el Ministerio de Hacienda afirmó, en un comunicado de prensa, que el proyecto de Hacienda Digital alcanzó un 33% en el primer semestre del 2025, y calificó la auditoría de la Contraloría como “desfasada”.

Asimismo, Hacienda recordó que, aunque el proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2020, no fue hasta mediados de 2022 que se impulsó su implementación, tras un trabajo de revisión que implicó ajustes internos y coordinación con el Banco Mundial.

“Avanzamos con firmeza y compromiso institucional, enfrentando con transparencia los desafíos propios de esteproyecto. La implementación de sistemas modernos y el fortalecimiento de los controles reflejan una gestión responsable y orientada a resultados, respaldada por el acompañamiento del Banco Mundial”, aseguró Rudolf Lücke, ministro de Hacienda.

A partir del tercer cuatrimestre de 2023, aclaró la cartera, se adjudicaron y firmaron los contratos con las empresas desarrolladoras de los tres grandes sistemas, iniciándose desde entonces un trabajo continuo en su ejecución.

La Nación consultó a la entidad pública, desde el 12 de agosto, las posibles repercusiones de las deficiencias en las plataformas pendientes, el proceso de implementación, el estado de la prórroga del préstamo de Hacienda Digital y el uso de recursos para atender el ciberataque. Al cierre de edición, la consulta seguía en trámite.

En 2020, durante el gobierno de Carlos Alvarado, se aprobó una ley que autorizó un crédito de $156 millones del Banco Mundial (BM) con un plazo de seis años para modernizar los sistemas tributarios del Ministerio de Hacienda mediante la iniciativa “Hacienda Digital”. No obstante, en agosto del 2024 se solicitó a la entidad bancaria una prórroga de 15 meses.

“No existe una estrategia integrada que defina con precisión qué información será trasladada a los nuevos sistemas, cómo se gestionará la información histórica en cumplimiento de los requisitos de cumplimiento y regulatorios, ni de qué forma se implementará el lago de datos previsto para consulta”. — Informe N.° DFOE-FIP-IAD-00004-2025, CGR.

Falta de procesos, herramientas y controles

Según la Contraloría, Hacienda no ha aplicado de manera consistente los procesos, herramientas y controles necesarios para planificar, integrar y asegurar la interoperabilidad de los nuevos sistemas aduaneros, financieros y tributarios con otros sistemas. Tampoco ha garantizado una transición operativa, ordenada y sostenible.

Aunque el periodo analizado corresponde al 2024, el señalamiento de la Contraloría se conoce, por ejemplo, semanas después de que Hacienda pospusiera la entrada en funcionamiento de su nueva plataforma para el cumplimiento de obligaciones fiscales, Tribu-CR.

Inicialmente prevista para junio del 2025, su puesta en marcha se pospuso al 4 de agosto y, posteriormente, debido a una medida cautelar acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo que cuestionó el proceso de migración de datos entre la plataforma actual y la nueva, se reprogramó para el 6 de octubre.

En ese sentido, la Contraloría señaló que, en las etapas iniciales de la implementación de los nuevos sistemas, se detectaron debilidades en la definición y análisis de los requerimientos, así como en la evaluación técnica y económica de las ofertas.

“De los procesos de contratación, no se generó evidencia documental como listas de verificación, matrices de cumplimiento, informes técnicos o actas que respalden la verificación del cumplimiento normativo del organismo acreedor del contrato de préstamo, más allá de una constancia firmada por el asesor de adquisiciones.” — Informe N.° DFOE-FIP-IAD-00004-2025, CGR.

El ente fiscalizador también cuestionó la ausencia de un análisis de precios por línea ofertada que permitiera determinar si los montos propuestos eran razonables, ya que no se contaron con criterios uniformes para calcular la evaluación económica.

Además, el documento advierte que, aunque se han abordado elementos relacionados a la interoperabilidad que Hacienda busca concretar con otros sistemas, no se conoce cómo funcionará realmente una vez que operen las nuevas plataformas.

“La falta de corrección puede llevar a una implementación fallida, a la necesidad de realizar reprocesos costosos comprometiendo la sostenibilidad y el valor a largo plazo de la inversión realizada”, advirtió la CGR en su informe.