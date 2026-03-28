Cartel para vía a San Ramón está listo y a la espera de segundo debate de préstamo con el BCIE ¿Cuándo iniciarían las obras?

El cartel para el diseño y construcción de la carretera entre San José y San Ramón estará disponible durante el mismo mes de abril, una vez que quede aprobado en segundo debate el crédito por $770 millones con el que se financiará la obra, según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

De acuerdo con el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, los pliegos de condiciones para las obras de ampliación ya están listos, y si el proyecto de ley no sufre nuevas modificaciones podrían ser divulgados “casi de inmediato”, tras la aprobación de la ley y su publicación en La Gaceta, lo cual, estima, se completaría el próximo mes.

“Ahí se llevará sus seis meses entre recepción de ofertas, análisis, adjudicación y eventuales apelaciones, después viene el diseño y arrancaríamos obras a mediados del próximo año”, agregó el ministro.

La intención del MOPT es que la ampliación del corredor vial se ejecute mediante dos contratos que serían encargados a empresas distintas (tal como ocurre actualmente en el tramo entre Barranca-Limonal).

La primera empresa se encargaría de los tramos 1, 2 y 3 que corresponden a los trayectos entre La Sabana y el Hospital México, Hospital México-Real Cariari y Real Cariari-Aeropuerto Juan Santamaría.

El segundo contratista tendría a su cargo la construcción de la radial de Río Segundo y los tramos Aeropuerto-Manolos, Manolos-Naranjo y Naranjo-San Ramón.

La decisión de dividir las obras en varias unidades funcionales responde a que actualmente aún faltan más de 500 expropiaciones, por lo que los trabajos comenzarían en los tramos 1 y 2 y la radial de Río Segundo; que es donde se dispone de la mayor cantidad de terrenos libres, de modo que ambas empresas recibirían orden de inicio de forma simultánea. Esas obras se ejecutarían en los primeros dos años.

En esa primera fase se ejecutará una de las obras de mayor complejidad del proyecto, que contempla un túnel que conectará el tramo desde el puente Juan Pablo II hasta el Hospital México, el cual, según detalló el jerarca, tiene un costo de $100 millones.

Los tramos 3 y 4 se ejecutarían durante el segundo y tercer año de obras, y las dos últimas secciones en el tercer y cuarto año tras la orden de inicio.

De iniciar los trabajos en el segundo semestre del próximo año, la carretera completa podría estar en operación en el 2031.

La intersección de Grecia es una de las obras previas a la ejecución del proyecto integral. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fuera de SICOP

El ministro de Obras Públicas confirmó que los carteles de licitación para las obras de ampliación se publicarán en una plataforma externa al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), debido a que así se estableció en el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Zeledón dijo que la herramienta sería similar a la que se utiliza actualmente para publicar las licitaciones y avances de obras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), cuyo crédito también proviene del BCIE, por lo que actualmente también se están ajustando los últimos detalles de esa plataforma en línea.

En relación a la realización del proceso sin la fiscalización de la Contraloría General de la República, el jerarca sostuvo que “no hay razón por la cual preocuparse”.

“La cartera de proyectos del MOPT-Conavi es muy grande, es una cartera multimillonaria que tiene muchas fuentes de financiamiento y dependiendo de cada fuente de financiamiento son las reglas del financista. Tenemos proyectos con el BID, proyectos con el BCIE, se vienen proyectos con la CAF y proyectos de financiamiento local y cada prestatario tiene sus reglas. No veo mayor problema en que se sigan las reglas del BCIE y no las de la Contraloría.

“Hemos trabajado con proyectos de financiamiento BID como Punta Sur, que salió de una manera muy positiva sin ir al refrendo de la Contraloría, el Programa Red Vial Cantonal, algunos proyectos de Proeri, proyectos del BCIE y por otro lado también hemos trabajado con proyectos con legislación nacional, como por ejemplo de Barranca- Limonal que no recibió una sola apelación y todo se tramitó con éxito en la Contraloría”, agregó.

Obras y peajes

La ampliación de los 55 km entre San José y San Ramón se financiará con un crédito de $770 millones del BCIE y el fondo de OPEP (que corresponden a un cofinanciamiento de la operación del BCIE). Ese financiamiento fue aprobado en primer debate este miércoles por la Asamblea Legislativa y se estima que el segundo debate se realice después del receso por Semana Santa.

Todo el recorrido sumará un carril adicional a los existentes actualmente, los cuales quedarán de la siguiente forma: La Sabana-Repretel, Repretel-Real Cariari y Real Cariari-Aeropuerto con cuatro carriles por sentido; Aeropuerto-cruce de Manolos, con dos y tres carriles por sentido; mientras que Manolos-Naranjo y Naranjo-San Ramón con dos carriles por sentido.

Además, la iniciativa incluye la construcción de 16 intercambios, 14 puentes nuevos, 15 retornos y 20 puentes peatonales, así como 4,5 km de la radial a Río Segundo y obras complementarias.

Para financiar la ampliación y mantenimiento de la obra, se instalarán tres casetas de peaje que se ubicarán en Los Arcos, (600 metros antes del Centro de Convenciones), en El Coyol (400 metros antes del puente peatonal frente a la Dos Pinos) y entre el Intercambio de Grecia y el puente Rafael Iglesias. Habrá otras tres estaciones de peajes, en las llamadas ramales, que se aplicarán al ingreso y salida de Río Segundo, el Colegio Castella y Grecia. En estas casetas, las tarifas serán de ¢105, ¢164 y ¢230, respectivamente, para los autos livianos y las motos.

El recorrido completo por sentido pasando esas tres estaciones tendrá un costo de ¢1.523 por sentido para los vehículos livianos. Aunque el monto más alto se aplicará en el peaje de Grecia.

La intención del MOPT es que el proyecto se ejecute por tramos. El primero en habilitarse sería precisamente el de la General Cañas. Una vez que esa sección esté completa, se comenzarían a cobrar los peajes y así sucesivamente.