El País

Cartel para vía a San Ramón está listo y a la espera de segundo debate de préstamo con el BCIE ¿Cuándo iniciarían las obras?

MOPT afina últimos detalles de plataforma donde se publicarán las licitaciones. Plan pretende contratar dos empresas distintas para ejecutar las obras

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Por Patricia Recio
Presas en la General Cañas
El primer trayecto en intervenirse será la General Cañas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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