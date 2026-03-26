Política

Diputados aprueban $770 millones para ampliar la carretera San José-San Ramón

Legisladores destacaron importancia de la obra; proyecto evita fiscalización de la Contraloría

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Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
Diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Crédito para ruta 1Ampliación de ruta a San RamónBCIESan Ramón
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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