Presidenta del BCIE contradice a gobierno y a Erwen Masís sobre rebaja en intereses de créditos para Costa Rica

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló que la reducción de las tasas de interés de los créditos para los 15 países miembros del banco ya iba a suceder y no se dio por una llamada de Laura Fernández.

La presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez Maroto, contradijo al gobierno de Rodrigo Chaves y al representante de Costa Rica para ese banco, Erwen Masís, sobre la razón por la que dicha entidad aprobó una reducción en las tasas de interés de los créditos para Costa Rica, así como los de otros 14 países miembros del banco.

En una entrevista que brindó a la periodista Evelin Fachler el martes 10 de marzo, en el programa Por tres razones, de radio Columbia, Sánchez dio una explicación técnica de las razones por las que es factible reducir las tasas que pagan esos créditos y enfatizó que es una medida solidaria, posible para los créditos de los 15 países.

Contradijo las afirmaciones que se hicieron en la Presidencia de la República, tanto en la conferencia del miércoles 4 de marzo como en la de este miércoles 11, donde se le atribuyó el logro a una petición de la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández.

Desde enero, los diputados de la Comisión de Hacendarios habían advertido de que la tasa del crédito para ampliar la ruta 1, entre San José y San Ramón, era más alta que en el mercado.

En su momento, los representantes de los ministerios de Hacienda y de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se comprometieron a revisar con las autoridades del BCIE esas tasas. El anuncio de la decisión tomada fue hecho el 4 de marzo, en la conferencia de la Casa Presidencial, y se presentó como un logro de Fernández.

Después de que los diputados hicieron reclamos desde el plenario contras esas afirmaciones y rechazaron las acusaciones de diputados oficialistas por supuesto bloqueo al crédito, la Presidencia de la República repitió las afirmaciones del supuesto logro de la presidenta electa.

Incluso, este miércoles circularon un video donde Erwen Masís, el director por Costa Rica ante el BCIE, aseguraba que la primera razón por la que bajaron las tasas fue la solicitud directa de Laura Fernández.

Sin embargo, Gisela Sánchez explicó algo muy diferente a lo sostenido por Chaves y Masís.

‘Esto ya iba a ocurrir’, dice presidenta del BCIE

Gisela Sánchez le dijo a Fachler, el martes, que es importante explicar técnicamente cómo fue posible llegar a esta reducción de las tasas, máxime que no es una medida exclusiva para Costa Rica.

La presidenta del banco señaló que, desde que ella asumió ese cargo, el 1.º de diciembre del 2023, ha trabajado por trasladar todas las eficiencias posibles a los países miembros.

“Nos dimos cuenta de que había una oportunidad. En mayo de 2024, hicimos la primera reducción de las tasas, de entre 60 y 80 puntos base. El año pasado, hubo otra reducción, de 15 puntos base, porque hemos captado recursos más baratos y tenemos una eficiencia mayor en el uso de los recursos del banco”, dijo.

Sánchez agregó que, por lo ya logrado en el 2025 y principios del 2026, se va a hacer otra reducción en junio. De hecho, enfatizó que el ahorro que tendría Costa Rica, de $145 millones en cinco años, es la suma que se da por todas las reducciones que se han dado desde el 2024.

La jerarca aseguró que el ahorro por año, para Costa Rica, es de $29 millones aproximadamente.

Cuando la periodista le preguntó, directamente, si se debía a la llamada de Laura Fernández o si la reducción ya iba a ocurrir, ella respondió: “Esto ya iba a ocurrir. Nosotros tenemos como meta, todos los años, poder trasladar las eficiencias a los países miembros. El timing fue bueno, porque había una necesidad y una solicitud”.

Entonces, Fachler le reiteró que si el timing de la rebaja era porque ahora va a haber una presidenta en el país, a lo que Gisela Sánchez negó.

“No. Porque creo que había una inquietud sobre los créditos del BCIE. Tenemos varios proyectos en trámite de aprobación en la Asamblea y, para mí, es prioridad ofrecer las tasas más bajas”, dijo.

Esa inquietud fue precisamente la que se generó en la Comisión de Hacendarios durante el trámite del crédito por $770 millones para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón.