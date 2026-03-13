Política

Presidenta del BCIE contradice a gobierno y a Erwen Masís sobre rebaja en intereses de créditos para Costa Rica

En programa radial, Gisela Sánchez enfatizó que la rebaja se logra por los buenos resultados del banco, no por petición de Laura Fernández

Por Aarón Sequeira
03/06/2024, Asamblea Legislativa, Sala de Comisión con potestad legislativa plena I, COMISIÓN SINART, comparece Sra Gisela Sánchez Maroto Presidenta Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló que la reducción de las tasas de interés de los créditos para los 15 países miembros del banco ya iba a suceder y no se dio por una llamada de Laura Fernández. (Marvin Caravaca/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

