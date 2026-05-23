Hacienda revela caída en recaudación de impuestos a la propiedad, IVA y selectivo de consumo. Entidad promete tomar medidas

¿Qué pasa con las finanzas del país? Hacienda revela caída en recaudación de impuestos a la propiedad, IVA, selectivo de consumo y renta en lo que va del año

Al cierre del primer trimestre del año, los ingresos totales del Gobierno registraron una nueva disminución tanto en términos nominales como en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el mismo periodo del 2025, según el más reciente informe de cifras fiscales del Ministerio de Hacienda, publicado el 22 de mayo.

La caída se registra principalmente en la recaudación de los impuestos a la propiedad, el IVA, selectivo de consumo y renta.

De acuerdo con Hacienda, en términos nominales, los ingresos sumaron ¢1,95 billones, lo que representó una reducción acumulada de ¢70.855 millones en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando ascendieron a ¢2,03 billones.

Como porcentaje del PIB, los ingresos bajaron de 3,9 a 3,7 puntos del PIB.

La cartera detalló que este resultado reflejó una caída del 3,5%, en contraste con el crecimiento del 4,6% registrado en el primer trimestre del 2025.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal Porras, indicó que, con el objetivo de revertir la tendencia en el corto plazo, Hacienda pondrá en marcha nuevas estrategias de control y recaudación.

“ Existe una gran ventana de oportunidad para incrementar mejoras en los procesos de recaudación y de esta manera, contribuir en el mejoramiento del balance primario . Es necesario mantener el ritmo de crecimiento económico e impactar positivamente las condiciones económicas de los costarricenses”, aseguró.

El informe no precisa cuáles serán las medidas que se implementarán ni en qué consistirán las estrategias anunciadas. Ante esto, La Nación remitió consultas este sábado al Ministerio de Hacienda para conocer el alcance de estas mejoras y las implicaciones que tendrían para los contribuyentes.

Propiedad, renta e IVA muestran caídas en recaudación

Según el documento, los ingresos tributarios registraron una caída de 4,4% en comparación con el mismo periodo del 2025, al pasar de ¢1,8 billones a ¢1,7 billones, lo que representó una disminución de ¢79.784 millones.

La mayor variación se observó en el rubro de ingresos a la propiedad, que descendió de ¢89.723 millones a ¢66.793 millones, para una reducción de ¢22.930 millones, equivalente a un 25,6%.

Le siguió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya recaudación alcanzó ¢618.270 millones, es decir, ¢26.400 millones menos que durante el primer trimestre del 2025. Esto representó una contracción de 4,1%.

El impuesto selectivo de consumo cerró en ¢217.436 millones, lo que significó ¢9.324 millones menos que el año anterior.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) presentó una disminución de ¢5.543 millones, equivalente a 0,8%, al pasar de ¢676.434 millones a ¢670.891 millones.

En el caso de las importaciones, los ingresos sumaron ¢46.850 millones, ¢1.325 millones menos que en el 2025.

De forma paralela, los ingresos no tributarios disminuyeron 2,8% respecto al mismo periodo del 2025, al pasar de ¢67.240 millones a ¢65.373 millones, lo que representó una baja de ¢1.868 millones.

En contraste, las contribuciones sociales crecieron 4,8%, los ingresos de capital aumentaron 49,2% y las transferencias corrientes mostraron un alza de 0,2% entre un año y otro.

Balance primario y financiero

Al cierre del primer trimestre del 2026, el balance primario del país registró un superávit de ¢253.408 millones, equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Este resultado se obtuvo de la diferencia entre los ingresos, que ascendieron a ¢1,9 billones (3,7% del PIB), y el gasto primario, que se ubicó en ¢1,7 billones (3,2% del PIB).

No obstante, este indicador mostró una disminución de ¢75.905 millones en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando el superávit alcanzó ¢329.313 millones.

Hacienda explicó que la reducción en el balance primario responde a la caída en los ingresos totales, pese a que el gasto primario, según indicó, se mantiene estable.

Balance financiero

Por otra parte, el balance financiero del país se ubicó en un faltante de ¢417.396 millones, equivalente al 0,8% del PIB. Este rubro se obtiene al medir la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos del gobierno, incluyendo el pago de intereses de la deuda.

La cifra refleja un deterioro de 0,1 puntos porcentuales respecto al 2025. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la variación se explica, principalmente, por una caída acumulada de 3,5% en los ingresos totales frente al primer trimestre del año anterior.

Pago de intereses

El pago de intereses de la deuda al primer trimestre del 2026 ascendió a ¢670.804 millones, monto equivalente al 1,3% del PIB. Este componente mostró una disminución interanual de 2,3% en relación con el mismo periodo del 2025, cuando se ubicó en ¢686.414 millones, también equivalente al 1,3% del PIB.