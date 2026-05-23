Economía

Hacienda revela caída en recaudación de impuestos a la propiedad, IVA y selectivo de consumo. Entidad promete tomar medidas

Los ingresos totales bajaron a ¢1,95 billones en el primer trimestre de 2026. Hacienda promete nuevas estrategias de recaudación

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Por Arianna Villalobos Solís
Fotografias de San Jose para archivo
¿Qué pasa con las finanzas del país? Hacienda revela caída en recaudación de impuestos a la propiedad, IVA, selectivo de consumo y renta en lo que va del año (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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