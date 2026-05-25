Economía

Ministerio de Hacienda designa nuevas autoridades en Tributación y Aduanas

El Gobierno oficializó este lunes los nombramientos del nuevo equipo que acompañará a Víctor Carvajal en el viceministerio de Ingresos del Ministerio de Hacienda

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Por Gustavo Ortega Campos
Fotografias de San Jose para archivo
Hacienda anunció cambios en puestos clave del viceministerio de Ingresos, área que tendrá a cargo la lucha contra la evasión fiscal y el fortalecimiento de la recaudación tributaria. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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