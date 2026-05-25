Ministerio de Hacienda designa nuevas autoridades en Tributación y Aduanas

Hacienda anunció cambios en puestos clave del viceministerio de Ingresos, área que tendrá a cargo la lucha contra la evasión fiscal y el fortalecimiento de la recaudación tributaria.

El Ministerio de Hacienda presentó este lunes a los integrantes del equipo directivo del Viceministerio de Ingresos de la entidad, a cargo de Víctor Carvajal.

Esta área de Hacienda se enfocará en el fortalecimiento de la recaudación y la lucha contra la defraudación fiscal, informó Hacienda por medio de un comunicado de prensa

Los nombramientos entraron en vigencia este lunes 25.

⇒ Miguel Ángel Solís Sánchez, director general de Tributación

Administrador con más de 15 años de experiencia en la Dirección General de Tributación, donde ocupó diversos cargos.

Ejerció además como director jurídico del Consejo Nacional de Producción (CPN), entidad en la que Carvajal se desempeñó como presidente ejecutivo.

Actualmente cursa una especialidad en Derecho Notarial y Registral.

⇒ Adrián Pérez Edwards, director general de Aduanas

Licenciado en Administración Aduanera y Comercio Exterior por la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también ejerce como docente.

Acumula más de 15 años de trayectoria en el Ministerio de Hacienda, con experiencia en las direcciones de Tributación y Aduanas.

Ha liderado proyectos institucionales vinculados a compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló Hacienda.

⇒ José David Barboza Navarro, director general de Hacienda

Economista con Máster en Dirección de Proyectos por ADEN International Business School y especialización en Gestión de Proyectos por la Universidad George Washington.

De acuerdo con la entidad, cuenta con experiencia en análisis econométrico, evaluación de proyectos de inversión pública y docencia universitaria.

⇒ Mary Ching Sojo, Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y Financiera

Abogada y administradora de negocios con énfasis en Recursos Humanos, actualmente cursa una maestría en Propiedad Intelectual.

Hacienda señala que ella cuenta con una amplia trayectoria en la función pública en las áreas de gestión administrativa, asesoría jurídica y dirección estratégica.

Ejerció como Viceministra Administrativa y Directora Jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en donde Carvajal se desempeñó como ministro.

También se desempeñó como especialista en contratación pública en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

La funcionaria también formó parte del Departamento de Normas y Procedimientos de la antigua Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, informó la entidad.

También ha integrado y presidido juntas directivas de entidades públicas, con experiencia reconocida en gobernanza institucional y articulación interinstitucional.