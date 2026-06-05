Tipo de cambio del dólar vuelve a situarse por debajo de ¢460

El tipo de cambio del dólar mantiene tendencia a la baja desde mediados de 2022.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón volvió a situarse por debajo de ¢460 luego de tres sesiones consecutivas por encima de ese umbral en el Mercado de Monedax Extranjeras (Monex).

El precio del dólar cerró la jornada del viernes en ¢458,70, lo que representa una reducción de ¢2,19 con respecto a la sesión inmediata anterior. No obstante, respecto al mismo día de la semana previa, la cotización de la divisa subió ¢1,15.

Este viernes se negociaron $19,03 millones en 172 transacciones en Monex. La jornada con la negociación más alta fue la del miércoles pasado, con $80,39 millones, mientras que la sesión con el volumen más bajo fue la del martes, con $18,21 millones.

En las cinco sesiones de la semana se negociaron $189,52 millones en Monex, cifra superior en $81,93 millones a registrada durante la semana previa, cuando se transaron $107,59 millones.

Este viernes, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢461 y su valor más bajo de la sesión fue de ¢458,20. Posteriormente, alcanzó un máximo de ¢462 y la última transacción se concretó a ¢458,28 por divisa.

Durante esta semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado osciló entre los ¢458,70 del viernes y los ¢461,06 de la sesión del martes, su cotización más alta de los cinco días.

El Banco Central intervino en Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), al adquirir $12 millones este viernes. En total, compraron $127,16 millones, cifra muy superior a los $38,27 millones de las cinco sesiones de la semana anterior.

El ente emisor suma dos semanas consecutivas sin participar en Monex con operaciones de estabilización, cuyo objetivo es reducir presiones excesivas sobre el precio del dólar, tanto al alza (con la venta de divisas) como a la baja (con la compra de dólares).

Este 2026 es el año con mayor intervención directa en el Monex bajo el régimen de flotación administrada. En este caso, las operaciones fueron compras, destinadas a evitar una mayor caída en el precio del dólar.

Durante el lunes y el miércoles (último dato disponible al cierre de edición), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $490,02 millones y vendieron $373,62 millones, lo que dejó un remanente de $116,41 millones, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central.

A las 1:30 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢453,50 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢466. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢466 y ¢469.