Economía

Precio del dólar supera los ¢460 en Monex tras mes y medio por debajo de ese monto

En la sesión de este martes 2 de junio, tipo de cambio se ubicó en ¢461,06.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
D0LLA4 | Finanzas EF
Precio del dólar en el Monex acumula cinco sesiones consecutivas al alza. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tipo de cambioPrecio del dólarDólarMercado de Monedas ExtranjerasMonex
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.