Precio del dólar supera los ¢460 en Monex tras mes y medio por debajo de ese monto

Después de permanecer durante mes y medio por debajo de los ¢460, el tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) volvió a superar ese umbral.

En la sesión de este martes 2 de junio, el promedio ponderado del precio del dólar se ubicó en ¢461,06, lo que representa un incremento de ¢3,51 en comparación con la jornada del pasado viernes 29 de mayo.

Además, si se compara con la cotización registrada el martes de la semana anterior, la divisa estadounidense acumula un incremento de ¢8,32.

Pablo González, economista de Grupo Financiero Mercado de Valores, resumió que un aumento de la demanda y una disminución de la oferta presionan el tipo de cambio hacia el alza.

“La situación se puede mantener en términos generales, aunque se podría matizar nuevamente al acercarse la quincena de junio cuando además se debe añadir el elemento del pago de impuesto”, agregó.

Por su parte, Juan Bautista Monge, de la Subgerencia Financiera de Mucap, más que un cambio de tendencia, lo que se está observando es la normalización de un mercado que estaba operando con un exceso extraordinario de oferta de divisas.

“En este momento, estamos viendo un mercado más equilibrado, donde comienza a regresar parte de la demanda que se había postergado, en un contexto internacional caracterizado por una alta incertidumbre geopolítica, riesgos para el comercio mundial y la volatilidad en los mercados energéticos”, comentó Monge.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la última vez que la divisa estadounidense se había cotizado por encima de los ¢460 fue el 13 de abril de 2026, cuando alcanzó los ¢460,59.

Negociación en el Monex

Durante la sesión de este 2 de junio se negoció un total de $18,2 millones. De ese monto, el Banco Central adquirió $12,6 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

El ente emisor no compró dólares bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por el ente emisor para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

Tampoco adquirió divisas bajo el título de “operaciones propias”, es decir, aquellas destinadas a fortalecer sus reservas monetarias internacionales.

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:55 p. m. de este 2 de junio, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢460 y ¢543,14.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢474.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢374 y ¢457,38.