Precio del dólar sigue sin reflejar alza del petróleo: ‘Esto apenas empieza’, dijo Róger Madrigal

El tipo de cambio del dólar respecto al colón se mantiene con una tendencia a la baja.

La mayor demanda de divisas prevista ante el alza internacional de los precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente aún no se refleja en el mercado cambiario, donde el tipo de cambio mantiene una tendencia a la baja.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, explicó que todavía no se ha manifestado esa mayor demanda de dólares para pagar la importación de combustibles, cuyo costo previsto aumentó ante el incremento en los precios internacionales del crudo.

“No lo he visto (la mayor demanda de divisas por petróleo). No se ha manifestado. Recope venía (comprando) $15 a $20 millones, pero en algunas partes de marzo y abril más bien redujo las demandas. Creo que vendrá más. Esto apenas empieza”, aseguró el jerarca.

El presidente del ente emisor agregó que el fenómeno es muy reciente, por lo que aún no es tan notable el impacto en el mercado cambiario. En Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) son los principales demandantes de dólares para adquirir hidrocarburos.

A mediados de abril, el jerarca aseguró que la mayor demanda de divisas por parte del sector público no bancario (SPNB) para pagar la mayor factura petrolera se reflejará, en la medida de lo posible, de manera contemporánea en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

A finales de abril, Recope confirmó que proyecta una mayor demanda de divisas en 2026. Sin embargo, ante la alta volatilidad de los precios del petróleo, la entidad pública destacó que la estimación se mantiene en constante revisión.

En este informe, el Banco Central estimó un aumento en el precio del barril de hidrocarburos del 27% para 2026, al pasar de los $81,8 al cierre de 2025 a $103,9 en 2026. En enero, la previsión era más bien una reducción respecto a 2025, hasta $75,5 por barril este año.

La previsión es que ocurra una disminución de 9% para 2027 respecto al precio de 2026, hasta los $94,2 por barril. No obstante, esta cifra aumentó $18,5 en comparación con lo esperado para el próximo año en el IPM de enero pasado.

Factura petrolera

En el Informe de Política Monetaria (IPM) publicado en abril, el Banco Central proyectó que la importación de hidrocarburos costaría $2.531 millones este año, $652 millones más que lo previsto en el IPM de enero y $555 millones más que lo estimado para 2025.

Para 2027, la previsión para la importación de hidrocarburos también aumentó en $421 millones, al pasar de $1.920 millones en enero pasado a los $2.341 millones estimados en el IPM de abril.

Esta tendencia al alza en los precios del crudo y la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente pueden tener un impacto en el precio del dólar, que actualmente se mantiene en mínimos históricos, así como en la inflación.

No obstante, el presidente del ente emisor ha remarcado que el tipo de cambio obedece a las fuerzas del mercado y que, durante los últimos cuatro años, estas han presionado a la baja la cotización de la divisa.

Desde 2015, el Banco Central adoptó un esquema cambiario de flotación administrada. Las fuerzas del mercado son las que determinan el precio de la divisa, es decir, la oferta y la demanda.

El ente emisor puede intervenir para evitar movimientos abruptos en el precio, así como para adquirir divisas para sus reservas y para el sector público. Ante la mayor oferta de divisas, la presión sobre el precio es hacia la baja; mientras que, si aumenta la demanda, la cotización tiende al alza.

Precios mínimos

Este martes 26 de mayo, el precio del dólar en el Monex fue de ¢452,74, con lo cual bajó respecto a los ¢452,86 en los que cerró el mismo día de la semana pasada. En este 2026, el tipo de cambio ha tocado mínimos históricos en este mercado, siendo el valor del martes el más bajo desde el inicio de la serie.

En medio de esta dinámica, el Banco Central ya registra un récord en la intervención a través de operaciones de estabilización para evitar una mayor caída del tipo de cambio desde que se instauró el régimen de flotación administrada.

En relación con el mercado cambiario, las ventanillas registraron una mayor oferta, aunque también un aumento en la demanda de divisas, de acuerdo con cifras del BCCR con corte al 28 de abril.

La oferta promedio diaria ascendió a $155,9 millones, es decir, $14,6 millones más que los $141,3 millones del mismo lapso del año pasado. En tanto, la demanda aumentó en $12,8 millones, de $112,3 millones a $125,1 millones.