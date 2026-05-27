Economía

Precio del dólar sigue sin reflejar alza del petróleo: ‘Esto apenas empieza’, dijo Róger Madrigal

El tipo de cambio del dólar en Monex alcanzó un mínimo este 26 de mayo; actualmente se mantiene por debajo de ¢455.

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Por Luis Enrique Brenes
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El tipo de cambio del dólar respecto al colón se mantiene con una tendencia a la baja. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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