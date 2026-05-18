Economía

BCCR bate récord anual de intervención cambiaria para evitar volatilidades en medio de caída del dólar

Banco Central retomó compra de dólares para estabilización cambiaria y ya alcanzó un récord bajo el régimen de flotación administrada vigente desde 2015

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Por Luis Enrique Brenes
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
El Banco Central registra intervenciones récord en operaciones de estabilización cambiaria bajo el régimen de flotación administrada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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