Precio del dólar registra nuevo mínimo histórico por cuarta jornada consecutiva en el Monex

La moneda estadounidense alcanzó este 18 de mayo su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica, el 6 de diciembre del 2007.

El tipo de cambio del dólar frente al colón alcanzó un nuevo mínimo este lunes 18 de mayo durante la sesión del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), al registrar su valor más bajo de la serie histórica por cuarta sesión consecutiva.

La divisa cerró la jornada en ¢453,20, lo que representa una caída de ¢0,28 respecto a la sesión anterior. El pasado lunes 11 de mayo, el dólar se cotizaba en ¢455,99, de manera que en una semana acumuló una disminución de ¢2,79.

Con este resultado, la moneda estadounidense alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre del 2007, tras registrar mínimos consecutivos en las últimas cuatro sesiones.

Este lunes se negociaron $40,13 millones en 210 transacciones en Monex. La jornada de mayor volumen de la última semana fue la del pasado lunes, con $93,52 millones, mientras que el monto más bajo se registró el jueves, cuando se transaron $30,98 millones.

Además, el Banco Central adquirió $4,7 millones para contener una mayor caída en el tipo de cambio, en medio de uno de los episodios de intervención cambiaria más intensos de los últimos años. Con estas operaciones, el 2026 se convirtió en el año con mayor participación directa del emisor en Monex desde el 2015, cuando entró en vigencia el régimen de flotación administrada.

El monto acumulado este año ya superó al registrado en el 2017, cuando la intervención cambiaria del Banco Central alcanzó los $771 millones.

La entidad también intervino para atender la demanda de divisas del sector público no bancario (SPNB), mediante la compra de $14 millones durante la sesión de este lunes.

A las 2:04 p. m., las entidades bancarias compraban el dólar en un rango de entre ¢442 y ¢445. En tanto, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular mantenían precios de venta de ¢459, ¢458 y ¢460, respectivamente. Otros intermediarios privados ofrecían la moneda estadounidense entre ¢458 y ¢466.