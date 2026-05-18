Economía

Precio del dólar registra nuevo mínimo histórico por cuarta jornada consecutiva en el Monex

El precio del dólar registra nuevo mínimo histórico por cuarta jornada consecutiva en el Monex. En una semana, la divisa cayó ¢2,79

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Por Arianna Villalobos Solís
Dollar - Precio del dólar - Tipo de cambio
La moneda estadounidense alcanzó este 18 de mayo su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica, el 6 de diciembre del 2007. (Izzuanroslan (Shutterstock)/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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