Economía

Tipo de cambio sigue bajando: precio del dólar marca nuevo mínimo histórico por tercer día consecutivo

El precio del dólar mantiene tendencia a la baja y toca un nuevo mínimo en Monex

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Por Luis Enrique Brenes
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El tipo de cambio del dólar respecto al colón suma casi cuatro años con una tendencia a la baja. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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