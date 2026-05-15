Tipo de cambio sigue bajando: precio del dólar marca nuevo mínimo histórico por tercer día consecutivo

El tipo de cambio del dólar respecto al colón suma casi cuatro años con una tendencia a la baja.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó un nuevo mínimo durante la sesión de este viernes 15 de mayo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) y registró su valor más bajo de la serie histórica por tercer día consecutivo.

El precio del dólar cerró la jornada en ¢453,48, lo que representa una reducción de ¢0,46 con respecto a la sesión anterior. El viernes pasado no operó el Monex, por lo que no existe un tipo de cambio para comparar con el mismo día de la semana anterior.

La divisa alcanzó este viernes su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007, luego de marcar mínimos al cierre de las sesiones del miércoles y jueves.

Noticia en desarrollo