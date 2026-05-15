Economía

El desempleo en Costa Rica es bajo porque la gente se retira de la fuerza de trabajo y eso no es bueno, afirma José Manuel Salazar-Xirinachs, jerarca de la Cepal

Jerarca de Cepal considera que Costa Rica mantiene uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, pero advierte de que el país no puede ignorar problemas estructurales como el desempleo oculto y el deterioro educativo, así como los efectos de la caída en el tipo de cambio

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Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, brindó sus valoraciones acerca del panorama económico de Costa Rica. Advirtió de que el desempleo es bajo porque mucha gente se ha retirado de la fuerza de trabajo y eso es un espejismo. El reto del país es crear empleos de calidad y responder a las necesidades laborales de mujeres y jóvenes, indicó.








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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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