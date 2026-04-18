Economía

Nueva inversión extranjera es más sofisticada: se concentra en dispositivos médicos, servicios y agroindustria

Llegada de nueva IED bajó en 2025; Procomer atribuye resultado a incertidumbre por política arancelaria de Estados Unidos

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Por Gustavo Ortega Campos
Mano usando dispositivo móvil con mapa global y símbolos de monedas que representan inversión extranjera directa, reinversión de utilidades y flujo de capital en Costa Rica
Costa Rica lidera en la región la atracción de flujos de inversión extranjera directa. No obstante, el país enfrenta el reto de atraer nuevos proyectos y capital fresco en un contexto internacional incierto. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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