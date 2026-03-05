Accudyn abre planta de manufactura avanzada en zona franca Evolution Free Zone en Grecia

La llegada de nuevas inversiones industriales mantiene el dinamismo del régimen de zona franca en Costa Rica. La empresa Accudyn Products Inc. inició operaciones en Evolution Free Zone, en Tacares de Grecia, Alajuela, con una planta dedicada a la manufactura avanzada de componentes para diversas industrias.

La operación se enfoca en el moldeo por inyección de piezas críticas utilizadas en sectores como el médico, automotriz, industrial y de electrodomésticos. La compañía ya operaba en Estados Unidos y México y ahora suma Costa Rica a su red de producción regional.

El edificio donde se instaló la empresa cuenta con 3.750 m² de huella constructiva y 700 m² de mezzanine, infraestructura diseñada para albergar procesos productivos complejos en industrias altamente reguladas.

“El inicio de operaciones de Accudyn demuestra cómo Evolution Free Zone ha sido diseñado y desarrollado para responder a las necesidades reales de industrias avanzadas. Nuestra infraestructura y edificios no solo permiten iniciar operaciones con eficiencia, sino también proyectar crecimiento futuro dentro de un ecosistema de negocios preparado para acompañar esa evolución”, señaló Carlos Wong, director general de CODE Development Group, empresa desarrolladora de Evolution Free Zone.

La instalación incorpora tecnologías asociadas a la industria 4.0, entre ellas escaneo e impresión 3D para prototipado rápido y validación geométrica de precisión. También incluye laboratorio de metrología, mantenimiento de moldes y áreas de ensamblaje especializado.

El diseño de la planta contempla una fase de expansión futura, lo que permitirá agregar maquinaria y aumentar turnos de producción sin interrumpir las operaciones existentes. Según la información del proyecto, esta flexibilidad busca responder al crecimiento de la demanda en mercados internacionales.

La empresa se integra al ecosistema empresarial de Evolution Free Zone, un parque industrial de alta tecnología ubicado en un terreno de 124 hectáreas con acceso directo a la Ruta 1. El desarrollo busca atraer compañías de manufactura inteligente, ciencias de la vida, semiconductores y servicios intensivos en conocimiento.

De acuerdo con datos del proyecto, la zona franca proyecta generar más de 20.000 empleos en los próximos 15 años como parte de su crecimiento y expansión en la Región de Occidente.