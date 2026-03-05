Economía

Maxi Palí inaugura nueva tienda y suma 43 empleos: vea dónde queda el nuevo supermercado

Una nueva tienda de Maxi Palí abrió sus puertas en el país. Conozca dónde está ubicada y qué encontrará en este supermercado

Por Silvia Ureña Corrales
Maxi Palí abrió una nueva tienda en Concepción de Tres Ríos. El establecimiento genera 43 empleos y ofrece más de 9.000 productos.
Maxi Palí abrió una nueva tienda en Concepción de Tres Ríos. El establecimiento genera 43 empleos y ofrece más de 9.000 productos. (Cortesía /Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

