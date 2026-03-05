Maxi Palí inaugura nueva tienda y suma 43 empleos: vea dónde queda el nuevo supermercado

Maxi Palí abrió una nueva tienda en Concepción de Tres Ríos. El establecimiento genera 43 empleos y ofrece más de 9.000 productos.

La cadena de supermercados Maxi Palí inauguró una nueva tienda en Concepción de Tres Ríos, en el cantón de La Unión, con lo cual amplió su presencia en el país y alcanzó 61 establecimientos de este formato.

El nuevo punto de venta se ubica contiguo al condominio Vistas de Monserrat y ofrece más de 9.000 productos en distintas categorías para las familias de la zona.

La apertura responde al crecimiento residencial del distrito y forma parte de la estrategia de expansión de Walmart en Costa Rica. La tienda cuenta con 1.420 m² de área de ventas, donde se distribuyen departamentos de abarrotes, productos frescos, panadería, carnes, embutidos, frutas, verduras, farmacia, electrónicos y artículos textiles.

El establecimiento también generó 43 nuevos empleos en la comunidad, según informó la compañía. Además, esta apertura se integra al plan de inversión de $600 millones que Walmart anunció en 2024 para el país, el cual se ejecutará durante cinco años.

De acuerdo con voceros de la empresa, el objetivo de estas inversiones es ampliar la presencia de sus formatos comerciales, impulsar el desarrollo económico local y facilitar el acceso a productos de calidad a precios accesibles para las familias.

“Nuestro propósito es impulsar el desarrollo económico, crear más oportunidades de empleo y generar bienestar para las familias, para que puedan vivir mejor y acceder a productos de calidad a precios accesibles”, expresó Mónica Elizondo, especialista senior de Asuntos Corporativos de Walmart.

La tienda fue diseñada bajo un modelo de sostenibilidad ambiental. El edificio incorpora paneles solares, sistemas de ahorro de agua y energía, mingitorios secos y tecnología de refrigeración con CO2. También incluye estaciones de carga semirrápida para vehículos eléctricos.

El local dispone además de 56 espacios de estacionamiento para clientes y visitantes. El horario de atención es de domingo a jueves de 7:30 a. m. a 9 p. m., mientras que viernes y sábado opera de 7:30 a. m. a 10 p. m.

Actualmente Walmart opera 346 tiendas en Costa Rica entre sus distintos formatos: Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí. Solo en 2025 la empresa inauguró 12 nuevos puntos de venta, que generaron 267 empleos en el país.