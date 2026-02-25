Famosa marca estadounidense inaugura nueva tienda en Curridabat

Cole Haan inauguró tienda en Aleste con inversión de $300.000 y amplió su operación en Costa Rica.

La marca estadounidense Cole Haan abrió su segunda tienda en Costa Rica en el Centro Comercial Aleste, en Curridabat. El nuevo local cuenta con 80 metros cuadrados y representó una inversión cercana a los $300.000.

La apertura se realizó en alianza con Grupo Sport Panamá, distribuidor oficial de la marca en Panamá, Colombia y Costa Rica desde 2015, y con representación local de RYK Outdoor Adventure S.A. Con esta tienda, el grupo suma 12 puntos de venta en la región y consolida su expansión en Latinoamérica.

La marca estadounidense fortalece su presencia en el país con un nuevo local de 80 metros cuadrados en el este de San José. (Cortesía /Cortesía)

La empresa inició operaciones en el país en noviembre de 2020 con una tienda en la Avenida Escazú. Desde entonces, reportó un crecimiento sostenido impulsado por la demanda de marcas internacionales de estilo de vida.

Según informó la compañía, la nueva ubicación forma parte de su estrategia internacional, con la que alcanzó 105 tiendas en América Latina. La firma indicó que busca ampliar su alcance hacia el este de San José y acercarse a nuevos consumidores.

El establecimiento presenta un diseño contemporáneo con acabados en tonos claros y una pantalla digital integrada para exhibir lanzamientos recientes. El espacio destaca colecciones como GrandPrø Sneakers, la línea Golf, ØriginalGrand y ZERØGRAND Oxfords.

Entre los productos disponibles figura el modelo GrandPrø Tennis 2.0 Sneaker, que incorpora la plataforma FeatherFeel Cushioning Platform, desarrollada por la marca para ofrecer mayor ligereza y comodidad. La tienda ofrece opciones para hombre y mujer dentro de un formato de retail premium.

La apertura generó nuevos puestos de trabajo. Con estas incorporaciones, RYK Outdoor Adventure S.A. alcanzó un equipo de 40 colaboradores en el país.

El local se ubica en el espacio FF-C-01 del Centro Comercial Aleste. El horario de atención es de lunes a sábado de 11:30 a. m. a 8:30 p. m. y domingo de 11 a. m. a 8 p. m. La información adicional está disponible en el sitio web oficial de la marca.