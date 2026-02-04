Economía

El Rey abrirá su tienda número 19 en Costa Rica: conozca la ubicación y los detalles

Almacenes El Rey alista la apertura de una nueva tienda como parte de su expansión en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
Más de 300 vacantes disponibles en feria de empleo de Almacenes El Rey. También se puede aplicar en línea.
La nueva tienda de Almacenes El Rey en Guadalupe abrirá en 2026, contará con 20.600 m² y generará unos 100 empleos directos en Goicoechea. (Cortesía /Cortesía)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

