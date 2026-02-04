El Rey abrirá su tienda número 19 en Costa Rica: conozca la ubicación y los detalles

La nueva tienda de Almacenes El Rey en Guadalupe abrirá en 2026, contará con 20.600 m² y generará unos 100 empleos directos en Goicoechea.

La cadena Almacenes El Rey anunció la apertura de su tienda número 19 en el cantón de Goicoechea, un proyecto previsto para finales del segundo semestre de 2026 y que se ubicará en el distrito de Guadalupe, sobre la ruta nacional secundaria 218.

La nueva tienda se construirá en El Alto de Guadalupe y contará con una superficie de 20.600 metros cuadrados, según la información suministrada por la empresa a La Nación.

De acuerdo con la compañía, la apertura permitirá la generación de alrededor de 100 empleos directos, lo que impactará de forma directa a la economía local y ampliará la oferta laboral en esa zona de la capital.

La empresa indicó que los procesos de contratación se iniciarán conforme se acerque la fecha de apertura. Estas gestiones se comunicarán por medio de los canales oficiales de la marca, con el fin de mantener informada a la comunidad interesada.

La vocería de la compañía señaló que los detalles adicionales del proyecto se divulgarán conforme avancen las obras y se definan aspectos operativos finales.