Burger King, Domino’s Pizza y Popeyes abren siete restaurantes: vea dónde se ubicaron

Las franquicias internacionales Burger King, Domino’s Pizza y Popeyes ampliaron su presencia en Costa Rica con la apertura de siete nuevos restaurantes durante la temporada de cierre e inicio de año. Las inauguraciones se realizaron en distintos puntos del país y generaron 132 empleos directos.

Las nuevas aperturas se distribuyeron entre San José, Heredia y Guanacaste, como parte del plan de expansión que estas marcas mantienen en el mercado costarricense. La empresa indicó que los puestos de trabajo fueron ocupados, en su mayoría, por personas vecinas de las comunidades donde se ubican los locales.

Burger King inauguró tres restaurantes nuevos, uno en el mall Zona Centro, en San Rafael Abajo de Desamparados, con un área de 107 m² y capacidad para 60 clientes. Otro punto abrió en el food court de la Universidad Latina, en Heredia, dirigido a estudiantes y personal. El tercero se localiza en San Sebastián, en el antiguo Jardín Cevichero Mexicano, con 305 m², servicio de Auto King y espacio para 37 personas en salón.

Todos los nuevos restaurantes de Burger King incorporaron quioscos digitales e internet gratuito, como parte de la experiencia de atención al cliente que la marca impulsa en el país.

Domino’s Pizza abrió dos restaurantes, uno en el Food Mall Liberia, con 70 m², atención en salón y parqueo, además de servicio de entrega a domicilio en toda la ciudad. El segundo se ubica en San Sebastián, contiguo al nuevo Burger King, con un local de 140 m², capacidad para 28 personas y 18 espacios de parqueo.

Popeyes también sumó dos nuevos puntos de venta, uno en el Food Mall Liberia y otro en Desamparados, a 100 metros al norte del Centro Comercial Desamparados. Este último cuenta con 300 m² de construcción, capacidad para 58 personas, 16 espacios de parqueo y servicio de autoservicio.

La empresa indicó que estas aperturas forman parte de su estrategia de crecimiento para 2026, año en el que prevé anunciar nuevas inauguraciones en diferentes zonas del país. Con estas incorporaciones, Burger King alcanzó 48 restaurantes, Domino’s Pizza llegó a 15 locales y Popeyes sumó cinco puntos de venta en Costa Rica.

Los restaurantes mantienen procesos de reclutamiento activos, por lo que las personas interesadas en optar por un puesto pueden enviar su currículo al correo reclutamiento@aegroupcr.com.