Burger King, Domino’s Pizza y Popeyes abren siete restaurantes: vea dónde se ubicaron

Varias comunidades del país suman nuevos restaurantes que fortalecen la oferta gastronómica y el empleo local. Estas son las zonas donde se concretaron las aperturas recientes

Por Silvia Ureña Corrales
Siete nuevos restaurantes de Burger King, Domino’s Pizza y Popeyes iniciaron operaciones en Costa Rica y generaron 132 empleos directos en comunidades cercanas.
Silvia Ureña Corrales

