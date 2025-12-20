Economía

PriceSmart construirá nuevo local en Costa Rica: esta será su ubicación

Nueva sede se convertirá en el décimo supermercado de la cadena en el país

Por Cristian Mora

La cadena PriceSmart inició la construcción de una nueva tienda, con la que sumará su décima sede en Costa Rica.








