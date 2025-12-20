PriceSmart construirá nuevo local en Costa Rica: esta será su ubicación

La cadena PriceSmart inició la construcción de una nueva tienda, con la que sumará su décima sede en Costa Rica.

El nuevo local estará ubicado en Ciudad Quesada y ya cuenta con el permiso de construcción aprobado por la Municipalidad de San Carlos, según confirmó la oficina de prensa del gobierno local sancarleño a La Nación.

PriceSmart desarrollará su décima tienda en el país en un terreno ubicado en Ciudad Quesada, San Carlos. (PriceSmart/PriceSmart)

La tienda se levantaría en un terreno contiguo a la planta de Coca-Cola, en la conocida “Calle del Amor”.

El proyecto, denominado “Supermercado Ciudad Quesada”, se encuentra inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

El propietario del proyecto es Prismar de Costa Rica Sociedad Anónima, razón social de PriceSmart.

Según las especificaciones, el permiso autoriza la construcción de una edificación con un área aproximada de 18.483 metros cuadrados.

En abril pasado, la cadena abrió su más reciente supermercado en Cartago. Actualmente, PriceSmart cuenta con sedes en Tres Ríos, Tibás, Heredia, Alajuela, Curridabat, Escazú y Santa Ana.

El medio regional San Carlos Digital informó que la inversión estimada del nuevo proyecto rondaría los ₡2.600 millones y contemplaría obras como movimientos de tierra, muros, parqueos, áreas verdes, planta de tratamiento, tapias y la construcción del edificio principal del supermercado.