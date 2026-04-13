Economía

Nueva planta de dispositivos médicos iniciará operaciones en Alajuela

Descubra cómo este proyecto impacta empleo, innovación y exportaciones

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Por Silvia Ureña Corrales
Vista de una línea de producción de dispositivos médicos en Costa Rica, con personal en trajes especializados ensamblando productos. Este sector lideró las exportaciones nacionales en 2024.
Switchback Medical inicia operaciones en Alajuela y alista expansión con planta en Grecia para fortalecer manufactura médica. (Coretesía/Cortesía Baxter)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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