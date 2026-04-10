Industria de dispositivos médicos abre 350 empleos en Costa Rica: puede aplicar hoy

Sector de dispositivos médicos abre 350 puestos en Costa Rica con requisitos accesibles y oportunidades de crecimiento laboral.

La empresa ManpowerGroup de la industria de dispositivos médicos abrió 350 nuevas vacantes dirigidas a talento operativo, en un contexto de alta demanda laboral en el sector manufacturero. Las oportunidades fueron anunciadas en abril de 2026 y están disponibles para personas con requisitos básicos de formación.

El reclutamiento se enfoca en áreas como procesos productivos, que incluyen preparación de materiales, manufactura, inspección y control de calidad bajo estándares internacionales. Las posiciones no exigen experiencia previa obligatoria, lo que amplía el acceso a quienes buscan empleo formal o desean reinsertarse en el mercado laboral.

Entre los requisitos principales se solicita contar con educación primaria completa, capacidad para comprender procedimientos y estar cursando la secundaria. Estas condiciones buscan facilitar la incorporación de perfiles diversos en la industria.

Según información de la empresa reclutadora, el sector de dispositivos médicos mantiene una demanda constante de talento, al tiempo que ofrece oportunidades de aprendizaje y crecimiento dentro de procesos industriales regulados.

Las vacantes incluyen beneficios como transporte subsidiado, cobertura de hasta el 70% en alimentación, contratos por tiempo indefinido y esquemas de turnos flexibles. Estas condiciones pretenden adaptarse a distintas necesidades de los trabajadores.

Las personas interesadas pueden aplicar mediante plataformas digitales habilitadas por la empresa, en un proceso que busca cubrir las plazas en el corto plazo y fortalecer la capacidad productiva del sector.