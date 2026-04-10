Economía

Industria de dispositivos médicos abre 350 empleos en Costa Rica: puede aplicar hoy

Costa Rica abre empleos en dispositivos médicos con requisitos básicos. Las vacantes incluyen beneficios, sin experiencia previa obligatoria

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Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica es uno de los mayores exportadores de dispositivos médicos en América Latina
Sector de dispositivos médicos abre 350 puestos en Costa Rica con requisitos accesibles y oportunidades de crecimiento laboral. (Cortesía/Cortesía CINDE)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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