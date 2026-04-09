Economía

EPA abrirá 20 plazas en feria de empleo este viernes: vea cómo aplicar

EPA realizará una feria de empleo este viernes con oportunidades laborales para personas con experiencia básica y disponibilidad inmediata; conozca los requisitos y formas de postulación

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Por Silvia Ureña Corrales
EPA realizará feria de empleo en Desamparados con 20 vacantes en logística. Evento será el 10 de abril en horario de 10:30 a. m. a 5:30 p. m.
EPA realizará feria de empleo en Desamparados con 20 vacantes en logística. Evento será el 10 de abril en horario de 10:30 a. m. a 5:30 p. m. (Cortesía/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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