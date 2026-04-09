EPA abrirá 20 plazas en feria de empleo este viernes: vea cómo aplicar

EPA realizará feria de empleo en Desamparados con 20 vacantes en logística. Evento será el 10 de abril en horario de 10:30 a. m. a 5:30 p. m.

Una nueva oportunidad laboral llegará a Desamparados con la realización de una feria de empleo que ofrecerá 20 plazas este viernes 10 de abril. La actividad se desarrollará en la Biblioteca Pública del cantón, en horario de 10:30 a. m. a 5:30 p. m.

La jornada estará a cargo de Ferretería EPA, que busca reforzar su operación logística mediante la contratación de personal para el puesto de asesor despachador.

El evento pretende facilitar el acceso al empleo en la comunidad mediante un proceso presencial de reclutamiento. La empresa indicó que este tipo de iniciativas permite dinamizar la economía local y mejorar la estabilidad laboral de las familias.

Durante la feria, las personas podrán informarse sobre las funciones del cargo, entre ellas el manejo de inventarios, la preparación de pedidos, el acomodo de productos y el apoyo en carga y descarga de mercancía.

El perfil solicitado incluye bachillerato en educación media, experiencia en labores de bodega o logística, licencia de conducir vigente y disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. La empresa también valorará licencias para equipo especial.

Empleo EPA (Cortesía /Cortesía)

Las personas interesadas podrán aplicar directamente durante la actividad. Además, la compañía habilitó una opción digital para enviar datos a través de su sitio oficial.

La organización recomendó utilizar únicamente los canales oficiales de reclutamiento para garantizar un proceso seguro y evitar posibles fraudes.