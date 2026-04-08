Economía

Feria virtual de empleo en salud abre múltiples plazas: conozca cómo aplicar y todos los detalles

Descubra las oportunidades laborales disponibles en el sector salud y los pasos clave para enviar su currículum en esta convocatoria virtual abierta al público

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Por Silvia Ureña Corrales
Feria virtual abre plazas en salud. Conozca requisitos, puestos y cómo aplicar en esta convocatoria. (Alejandro Gamboa Madrigal)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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