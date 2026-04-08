Feria virtual de empleo en salud abre múltiples plazas: conozca cómo aplicar y todos los detalles

Feria virtual abre plazas en salud. Conozca requisitos, puestos y cómo aplicar en esta convocatoria.

Una feria virtual de empleo ofrecerá diversas vacantes en el sector salud entre el 6 y el 12 de abril, con recepción de currículos únicamente por correo electrónico. La convocatoria incluye puestos en ingeniería, farmacia, enfermería, odontología y áreas administrativas.

La actividad se dirige a personas interesadas en laborar en el Área de Salud Carmen Montes de Oca, con opciones tanto técnicas como profesionales. Los organizadores indicaron que las postulaciones deben realizarse mediante el perfil MITH y cumplir con los requisitos establecidos.

En el área de ingeniería y mantenimiento, se habilitaron plazas como jefe de gestión, así como técnicos en mantenimiento en distintos niveles. También se incluyeron oportunidades en bienes y servicios, como bodeguero y técnico en recursos materiales.

El sector de farmacia concentra varias vacantes, entre ellas farmacéutico, técnicos en salud en farmacia en distintos niveles, personal de proveeduría y un puesto de jefatura. Además, se suman cargos administrativos vinculados a esta área.

En odontología, la convocatoria incluye odontólogos generales y especialistas, asistentes dentales graduados y personal de apoyo como secretaría. Esta área busca reforzar la atención clínica con distintos perfiles profesionales.

El apartado de enfermería contempla auxiliares, asistentes de pacientes, personal ATAP, enfermeros en salud mental y obstetricia, secretaría, así como apoyo en centros de equipos. La oferta apunta a fortalecer servicios de atención directa.

Para el nivel médico, se abrieron plazas en medicina general y especialidades, incluyendo medicina interna, dermatología, psiquiatría, geriatría y pediatría. También se requiere personal en medicina laboral.

El área de registros y estadística en salud ofrece puestos en redes y soporte técnico, junto con perfiles profesionales. A esto se suman vacantes en laboratorio clínico, como auxiliar y microbiólogo químico clínico.

En el componente administrativo, la convocatoria incluye puestos en dirección médica y servicios generales, con opciones en asesoría legal, salud ocupacional, operadores telefónicos y personal de producción. También se habilitaron plazas en transportes, como choferes y técnicos administrativos.

Los requisitos establecen que las personas deben haber aplicado previamente al puesto de interés y enviar su currículo únicamente por correo electrónico hasta el 12 de abril.

El envío de documentos se realiza al correo kluna@ccss.sa.cr, canal único habilitado para la recepción de postulaciones durante el periodo indicado.