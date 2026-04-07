Economía

Dos Pinos anuncia feria de empleo: así puede aplicar y entregar su currículum

Descubra qué puestos ofrece la feria laboral de Dos Pinos, quiénes pueden participar y qué debe llevar para optar por una de las vacantes disponibles

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Por Silvia Ureña Corrales
Fachada de la planta principal de Dos Pinos en Alajuela. Una estatua de una vaca en primer plano.
Feria de empleo de Dos Pinos ofrecerá vacantes operativas con contratación activa en San José este 13 de abril. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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