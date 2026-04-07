Dos Pinos anuncia feria de empleo: así puede aplicar y entregar su currículum

Feria de empleo de Dos Pinos ofrecerá vacantes operativas con contratación activa en San José este 13 de abril.

La cooperativa Dos Pinos anunció una feria de empleo que se realizará el lunes 13 de abril en la Antigua Aduana, en San José, con el objetivo de reclutar personal para distintos puestos operativos.

La actividad se desarrollará de 10 a. m. a 4 p. m. y ofrecerá oportunidades laborales en áreas como planta, bodega, transporte y ventas, según información divulgada por la organización.

Entre los puestos disponibles destacan ayudante de planta, operador de bodega y auxiliar de lavado, así como perfiles técnicos como electromecánicos y mecánicos automotrices. También se buscan choferes con licencia B4, ayudantes de ruta y vendedores de tienda.

Según la información oficial, el evento ofrecerá contratación activa, lo que implica que las personas asistentes podrán participar en procesos de selección directamente en el lugar.

Las personas interesadas deben presentarse en el sitio con sus documentos personales y hoja de vida actualizada para optar por las plazas disponibles.