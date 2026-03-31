Economía

Pozuelo inicia reclutamiento: estos son los pasos para aplicar

Pozuelo abre vacantes en Costa Rica para su área de producción y lanza convocatoria de empleo dirigida a personas que buscan nuevas oportunidades laborales

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Por Silvia Ureña Corrales
Pozuelo
Pozuelo anunció nuevas plazas en producción y activó un proceso de reclutamiento para atraer talento en Costa Rica. (Cortesía de Pozuelo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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