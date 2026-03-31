Pozuelo inicia reclutamiento: estos son los pasos para aplicar

Pozuelo anunció nuevas plazas en producción y activó un proceso de reclutamiento para atraer talento en Costa Rica.

La empresa Pozuelo anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en su área de producción, en un contexto marcado por cambios en el mercado de trabajo y búsqueda de oportunidades por parte de las familias. La convocatoria se dirige a personas interesadas en incorporarse a la compañía y desarrollar una carrera profesional.

La iniciativa busca atraer talento dispuesto a crecer dentro de su operación. La compañía indicó que el proceso pretende facilitar el acceso a empleo formal y estable.

Empleo Pozuelo (Pozuelo/Pozuelo)

Pozuelo informó que las plazas disponibles se concentran en el área de producción industrial, donde se elaboran sus marcas.

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo electrónico habilitado por la empresa reclutamiento@pozuelo.cr.