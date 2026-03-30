Zona franca en Grecia impulsará más de 500 empleos con nuevas operaciones tecnológicas: así puede postularse

La zona franca Costa Rica Green Valley proyecta la generación de más de 500 empleos en la región de Occidente, con la llegada de nuevas operaciones de alta tecnología previstas para iniciar en el primer trimestre de 2027.

La iniciativa se desarrolla en Grecia, Alajuela y forma parte de una estrategia para atraer inversión extranjera en sectores como dispositivos médicos, manufactura avanzada y tecnología, lo que fortalece el desarrollo económico fuera de la Gran Área Metropolitana.

El proyecto, de la empresa Portafolio Inmobiliario, consolida un nuevo polo de desarrollo regional, impulsado por empresas como Zimmer Biomet, Promed y Nelipak, que instalarán operaciones en los próximos años. Estas compañías generarán empleos directos e indirectos en áreas técnicas y especializadas.

Actualmente, la primera fase incluye cinco naves industriales. Dos ya operan con las firmas DDS Labs y Nitrile Gloves, que generan cerca de 130 empleos directos en la zona.

El impacto en la comunidad se refleja en la contratación local, ya que aproximadamente el 70% del personal proviene de cantones cercanos como Grecia, Atenas, Sarchí, Naranjo, Palmares, Poás y San Ramón. Esto también impulsa encadenamientos productivos en la región.

El desarrollo continuará con una segunda etapa que abarcará 26 hectáreas adicionales. Las obras iniciarían en el cuarto trimestre de 2026 para habilitar nuevas operaciones industriales.

El proyecto avanza bajo un modelo de uso mixto, que integrará espacios industriales, comerciales, educativos y de servicios. Esta planificación busca crear un ecosistema competitivo alineado con las dinámicas globales de inversión y talento.

Como parte de su estrategia, el complejo pretende fortalecer la descentralización económica y ampliar las oportunidades laborales en regiones fuera del Valle Central.