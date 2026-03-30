Economía

Zona franca en Grecia impulsará más de 500 empleos con nuevas operaciones tecnológicas: así puede postularse

Conozca qué perfiles buscan y cómo prepararse para optar por estos puestos

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Por Silvia Ureña Corrales
Zona franca en Grecia proyecta 500 empleos con nuevas empresas tecnológicas desde 2027.
Zona franca en Grecia proyecta 500 empleos con nuevas empresas tecnológicas desde 2027. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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