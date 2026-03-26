Servicio Civil abre plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: vea cómo postularse antes del cierre

La Dirección General de Servicio Civil abrió nuevos concursos para ocupar puestos profesionales en el sector público, con plazas en San José y Guanacaste. Las vacantes corresponden a perfiles especializados en gestión marítima y economía agrícola, con fecha límite de registro entre el 7 y el 9 de abril de 2026.

Las oportunidades se distribuyen en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Todas las plazas son de jornada completa, horario diurno y requieren disponibilidad para viajar dentro del país.

Una de las vacantes del MOPT corresponde a la clase Profesional de Servicio Civil 2 en gestión marítima, con subespecialidad en acreditación y control de gente de mar. Este puesto se ubica en San José y ofrece un salario global de ¢1.328.997. El requisito mínimo es licenciatura en una carrera afín y dos años de experiencia profesional relacionada.

Otra posición disponible en el MOPT es para la clase Profesional de Servicio Civil 3 en gestión marítima, también en San José y con funciones similares. En este caso, el salario asciende a ¢1.598.450 y se exige una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la especialidad.

Adicionalmente, el Servicio Civil habilitó una plaza reservada para personas con discapacidad en el MAG es para la clase Profesional de Servicio Civil 3, en la especialidad de ciencias agropecuarias con subespecialidad en economía agrícola. Este puesto se localiza en Liberia, Guanacaste, y también ofrece un salario de ¢1.598.450.

Para esta última vacante, las personas interesadas deben aportar certificación o carné emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). Asimismo, deben cumplir con licenciatura en un área atinente y cinco años de experiencia profesional.

El proceso de inscripción se realiza mediante el Registro de Oferentes del Servicio Civil, donde las personas deben actualizar o registrar su oferta de servicios digital. Las atinencias académicas específicas se pueden consultar en la plataforma oficial.

Las fechas límite para postular son el 7 de abril de 2026 para los puestos en el MOPT y el 9 de abril de 2026 para la plaza en el MAG. Las autoridades indicaron que el proceso forma parte de los mecanismos regulares de reclutamiento del Estado.