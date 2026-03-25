Economía

ICE abre vacantes en telecomunicaciones en todo el país: así puede postularse

Descubra cómo acceder a las nuevas oportunidades laborales que abrió el ICE en telecomunicaciones y qué necesita para postularse con éxito en el país

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Por Silvia Ureña Corrales
Vista del edificio principal del Grupo ICE en San José, Costa Rica, con su logotipo visible, ilustrando los desafíos de la institución en la gestión energética.
Descubra cómo acceder a las nuevas oportunidades laborales que abrió el ICE en telecomunicaciones y qué necesita para postularse con éxito en el país. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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