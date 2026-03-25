ICE abre vacantes en telecomunicaciones en todo el país: así puede postularse

Descubra cómo acceder a las nuevas oportunidades laborales que abrió el ICE en telecomunicaciones y qué necesita para postularse con éxito en el país.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en telecomunicaciones para distintas zonas del país, dirigidas a personas con experiencia en instalación y mantenimiento de servicios de red.

La convocatoria incluye puestos de asistente y técnico en telecomunicaciones, enfocados en labores relacionadas con servicios de voz, datos y televisión en redes de cobre y fibra óptica, principalmente en la última milla.

Para el puesto de asistente, el ICE solicita al menos un año de experiencia comprobada en instalación, operación y mantenimiento de servicios. En el caso del técnico, se requiere un mínimo de dos años de experiencia en funciones similares, según detalla el cartel publicado por la institución.

Entre las funciones principales destacan la operación y mantenimiento de redes de acceso, la instalación de cableado aéreo y subterráneo, así como la atención de averías y gestión de servicios para clientes. También se incluyen tareas de mejora, recuperación y migración de servicios en infraestructura existente.

Las vacantes están disponibles para todo el país, y las personas interesadas deben indicar la zona de interés al momento de postularse. La jornada es diurna con modalidad bisemanal.

Como requisitos básicos, se solicitan cédula de identidad vigente, licencia B1, hoja de delincuencia al día y currículum actualizado. Además, se pide contar con primaria completa o noveno año aprobado.

El ICE informó que las personas pueden enviar su hoja de vida al correo reclutamiento-proyectos@ice.go.cr o al WhatsApp 2000-0189, como parte del proceso de reclutamiento activo para proyectos asociados a telecomunicaciones a nivel nacional.