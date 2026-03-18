Economía

Feria de empleo ofrecerá 1.500 vacantes en San José: fechas, lugar y requisitos

Feria de empleo en San José ofrecerá 1.500 vacantes el 13 de abril en la Antigua Aduana, con participación de más de 65 empresas y servicios gratuitos

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Por Silvia Ureña Corrales
Más de 30 empresas participarán en feria de empleo en Heredia con 1.000 puestos disponibles y opción virtual.
Evento en San José reunirá empresas y ofrecerá 1.500 empleos con asesoría gratuita el 13 de abril en la Antigua Aduana. (Stock/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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