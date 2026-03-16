Servicio Civil abre plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: revise los requisitos

La Dirección General de Servicio Civil abrió nuevos procesos para reclutar oferentes que deseen trabajar en diferentes instituciones del sector público. Las vacantes incluyen puestos profesionales, técnicos y administrativos en ministerios como Agricultura y Ganadería, Salud, Vivienda y Cultura.
Las plazas tienen fechas límite de inscripción entre el 19 y el 23 de marzo de 2026 y las personas interesadas deben registrarse en la base de datos del Registro de Oferentes del Servicio Civil para participar en los procesos.
Puestos disponibles y salarios
1. Profesional en Ciencias Agropecuarias
- Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
- Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas
- Salario global: ¢1.598.450
- Requisitos: Licenciatura afín y cinco años de experiencia profesional
- Fecha límite: 19-03-2026
2. Especialidad en Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional
- Institución: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah)
- Ubicación: San Pedro, Montes de Oca
- Salario global: ¢1.205.688
- Requisitos: Licenciatura en carrera atinente
- Observación: Plaza reservada para personas afrodescendientes
- Fecha límite: 19-03-2026
3. Técnico de Servicio Civil 1 – Ciencias Agropecuarias
- Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Ubicación: San Rafael de Guatuso, Alajuela
- Salario global: ¢561.741
- Requisitos: Segundo año universitario o bachillerato con técnico afín
- Observación: Plaza reservada para personas con discapacidad
- Fecha límite: 19-03-2026
4. Técnico de Servicio Civil 3 – Bibliotecología
- Institución: Ministerio de Cultura y Juventud
- Ubicación: Limón
- Salario global: ¢780.957
- Requisitos: Diplomado o tercer año universitario en bibliotecología, o experiencia equivalente
- Observación: Plaza reservada para personas con discapacidad
- Fecha límite: 19-03-2026
5. Oficinista de Servicio Civil 2 – Labores de Oficina
- Institución: Ministerio de Salud
- Ubicación: Heredia
- Salario global: ¢484.102
- Requisitos: Bachillerato en educación media y dos años de experiencia
- Fecha límite: 23-03-2026
6. Médico jefe de sección de departamento
- Institución: Ministerio de Salud
- Ubicación: Miramar, Montes de Oro, Puntarenas
- Salario global: ¢2.379.407
- Requisitos: Licenciatura en medicina, dos años de experiencia profesional y dos años supervisando personal
- Fecha límite: 23-03-2026
- Tecnología de Alimentos
- Institución: Ministerio de Salud
- Ubicación: San José
- Salario global: ¢1.328.997
- Requisitos: Licenciatura y dos años de experiencia profesional
- Fecha límite: 23-03-2026
Cómo participar
Las personas interesadas deben inscribirse o actualizar su oferta de servicios en el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil.
Las atinencias académicas específicas de cada puesto se encuentran disponibles en la plataforma oficial.