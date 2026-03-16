Servicio Civil abre plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: revise los requisitos

Servicio Civil abrió concursos para trabajar en el sector público con salarios de hasta ¢2,3 millones. La inscripción vence entre el 19 y el 23 de marzo.

La Dirección General de Servicio Civil abrió nuevos procesos para reclutar oferentes que deseen trabajar en diferentes instituciones del sector público. Las vacantes incluyen puestos profesionales, técnicos y administrativos en ministerios como Agricultura y Ganadería, Salud, Vivienda y Cultura.

Las plazas tienen fechas límite de inscripción entre el 19 y el 23 de marzo de 2026 y las personas interesadas deben registrarse en la base de datos del Registro de Oferentes del Servicio Civil para participar en los procesos.

Puestos disponibles y salarios

1. Profesional en Ciencias Agropecuarias

Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas

San Vito, Coto Brus, Puntarenas Salario global: ¢1.598.450

¢1.598.450 Requisitos: Licenciatura afín y cinco años de experiencia profesional

Licenciatura afín y cinco años de experiencia profesional Fecha límite: 19-03-2026

2. Especialidad en Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional

Institución: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah)

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) Ubicación: San Pedro, Montes de Oca

San Pedro, Montes de Oca Salario global: ¢1.205.688

¢1.205.688 Requisitos: Licenciatura en carrera atinente

Licenciatura en carrera atinente Observación: Plaza reservada para personas afrodescendientes

Plaza reservada para personas afrodescendientes Fecha límite: 19-03-2026

3. Técnico de Servicio Civil 1 – Ciencias Agropecuarias

Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Agricultura y Ganadería Ubicación: San Rafael de Guatuso, Alajuela

San Rafael de Guatuso, Alajuela Salario global: ¢561.741

¢561.741 Requisitos: Segundo año universitario o bachillerato con técnico afín

Segundo año universitario o bachillerato con técnico afín Observación: Plaza reservada para personas con discapacidad

Plaza reservada para personas con discapacidad Fecha límite: 19-03-2026

4. Técnico de Servicio Civil 3 – Bibliotecología

Institución: Ministerio de Cultura y Juventud

Ministerio de Cultura y Juventud Ubicación: Limón

Limón Salario global: ¢780.957

¢780.957 Requisitos: Diplomado o tercer año universitario en bibliotecología, o experiencia equivalente

Diplomado o tercer año universitario en bibliotecología, o experiencia equivalente Observación: Plaza reservada para personas con discapacidad

Plaza reservada para personas con discapacidad Fecha límite: 19-03-2026

5. Oficinista de Servicio Civil 2 – Labores de Oficina

Institución: Ministerio de Salud

Ministerio de Salud Ubicación: Heredia

Heredia Salario global: ¢484.102

¢484.102 Requisitos: Bachillerato en educación media y dos años de experiencia

Bachillerato en educación media y dos años de experiencia Fecha límite: 23-03-2026

6. Médico jefe de sección de departamento

Institución: Ministerio de Salud

Ministerio de Salud Ubicación: Miramar, Montes de Oro, Puntarenas

Miramar, Montes de Oro, Puntarenas Salario global: ¢2.379.407

¢2.379.407 Requisitos: Licenciatura en medicina, dos años de experiencia profesional y dos años supervisando personal

Licenciatura en medicina, dos años de experiencia profesional y dos años supervisando personal Fecha límite: 23-03-2026

Tecnología de Alimentos

Institución: Ministerio de Salud

Ministerio de Salud Ubicación: San José

San José Salario global: ¢1.328.997

¢1.328.997 Requisitos: Licenciatura y dos años de experiencia profesional

Licenciatura y dos años de experiencia profesional Fecha límite: 23-03-2026

Cómo participar

Las personas interesadas deben inscribirse o actualizar su oferta de servicios en el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil.

Las atinencias académicas específicas de cada puesto se encuentran disponibles en la plataforma oficial.