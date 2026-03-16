Economía

Servicio Civil abre plazas con salarios de hasta ¢2,3 millones: revise los requisitos

Revise qué perfiles buscan, los salarios disponibles y los pasos para registrarse antes del cierre de inscripciones

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Por Silvia Ureña Corrales
Servicio Civil abrió concursos para trabajar en el sector público con salarios de hasta ¢2,3 millones. La inscripción vence entre el 19 y el 23 de marzo. (Jeffrey_Zamora)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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