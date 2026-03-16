Embajada de Estados Unidos abre puestos de trabajo en Costa Rica: así puede aplicar

La Embajada de Estados Unidos abrió dos vacantes de empleo en San José. Estas son las funciones, requisitos y cómo aplicar.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió dos convocatorias de empleo para trabajar en su sede en San José, con un salario mensual de ¢790.158 y jornada laboral de 40 horas semanales en ambos puestos. Las vacantes están disponibles para el público y el proceso de postulación se realiza en línea.

Las posiciones corresponden a representante de reclamos de beneficios federales y técnico líder de mantenimiento, ambas con contratación permanente y horario de lunes a viernes.

Puestos disponibles en la embajada

Una de las plazas corresponde al cargo de Federal Benefits Claims Representative, con dos vacantes disponibles y fecha límite de aplicación el 23 de marzo de 2026.

El puesto consiste en analizar y procesar solicitudes de beneficios federales de Estados Unidos, lo que incluye investigar la elegibilidad de los solicitantes y preparar expedientes que luego se envían a la Administración del Seguro Social para la decisión final.

Además, la persona seleccionada podrá trabajar con trámites relacionados con programas del Departamento de Asuntos de Veteranos, la Oficina de Gestión de Personal, el Railroad Retirement Board y el Departamento de Trabajo.

Requisitos para el puesto administrativo

Entre los principales requisitos se encuentra haber completado al menos dos años de estudios universitarios.

También se solicita tres años de experiencia laboral en manejo de regulaciones complejas o atención al público, así como dominio fluido de inglés y español, habilidades que pueden ser evaluadas durante el proceso.

La persona elegida deberá superar una investigación de antecedentes para obtener una autorización de seguridad tipo Public Trust.

Vacante en mantenimiento

La segunda convocatoria corresponde al puesto de Lead Maintenance Technician, con una vacante disponible y fecha de cierre el 25 de marzo de 2026.

El cargo implica realizar y supervisar trabajos de mantenimiento en instalaciones de la embajada, incluidos edificios, parqueos, bodegas y otras áreas del complejo diplomático.

Entre las funciones también se incluyen reparaciones mecánicas y eléctricas, asignación de tareas al equipo técnico y apoyo al supervisor de mantenimiento.

Requisitos para el puesto técnico

Para este puesto se requiere título de secundaria, así como conocimiento funcional de inglés y español.

También se solicita licencia de conducir costarricense tipo B1 con al menos cinco años de vigencia, debido a que la persona seleccionada podría operar vehículos oficiales.

Cómo aplicar

Las personas interesadas deben completar el formulario de aplicación en el portal de empleo de la misión diplomática antes de la fecha límite correspondiente.

El proceso exige adjuntar documentos como cédula o permiso de trabajo, currículum, títulos académicos y certificaciones, según el puesto.

Las autoridades indicaron que solo se evaluarán las solicitudes completas enviadas antes del cierre de cada convocatoria.

Puede obtener más información ingresando a este link: https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancysearch/searchVacancies.hms?_ref=y3nxszrbpt0