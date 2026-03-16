Economía

Embajada de Estados Unidos abre puestos de trabajo en Costa Rica: así puede aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió dos puestos de trabajo en San José. Conozca los requisitos y así puede aplicar antes del cierre de la convocatoria

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Por Silvia Ureña Corrales
La Embajada de Estados Unidos abrió dos vacantes de empleo en San José. Estas son las funciones, requisitos y cómo aplicar. (Graciela Solis)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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