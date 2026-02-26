Dos Pinos se suma a feria de empleo y anuncia nuevas vacantes: conozca los puestos disponibles

La Cooperativa Dos Pinos participará el 4 de marzo en la Feria Empléate UH 2026 con un bloque de plazas operativas y administrativas, en un evento que ofrecerá más de 1.000 vacantes y reunirá a más de 30 empresas reconocidas en el ranking Great Place to Work.

La actividad será gratuita y abierta al público. Se desarrollará en modalidad presencial en la sede de Heredia, ubicada 800 metros al norte del Mall Paseo de las Flores, frente a la línea del tren. El horario será de 9 a. m. a 3 p. m.

Entre el 5 y el 7 de marzo la feria continuará en modalidad virtual. La dirección electrónica se divulgará en redes sociales de la Universidad Hispanoamericana. La oferta de empresas y vacantes será diferente en esta modalidad.

Las autoridades recomendaron asistir a la sede en Heredia para interactuar directamente con los empleadores y aumentar las posibilidades de colocación.

Dos Pinos informó que ofrecerá posiciones como Líder de Proyectos, Encargado de Rotulación, Supervisor de Mantenimiento, Supervisor de Logística, Supervisor de Ventas, Supervisor de Rutas, Supervisor de Taller, Electromecánicos, Mecánico Automotriz, Analistas de Contabilidad, Operador de planta o bodega, Auxiliar de bodega, Ayudante de planta y Choferes con licencia B3 y B4.

La organización indicó que las vacantes pueden variar según la actualización semanal de requerimientos.