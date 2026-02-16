Feria de empleo ofrecerá más de 1.000 vacantes en Heredia: conozca las fechas, empresas y requisitos

UH organizará feria de empleo con 1.000 puestos, pasantías y servicios gratuitos de orientación laboral y evaluación de inglés.

La Feria Empléate UH 2026 ofrecerá más de 1.000 puestos y pasantías el próximo 4 de marzo en Heredia, con la participación de más de 30 empresas reconocidas en el ranking Great Place to Work.

La actividad la organizará la Universidad Hispanoamericana con el objetivo de fortalecer la inserción laboral, elevar la competitividad del talento costarricense y consolidar la vinculación entre la academia y el sector productivo.

Evento presencial en Heredia y modalidad virtual

El evento será gratuito y abierto al público. Se desarrollará en modalidad presencial el 4 de marzo en la sede de Heredia, ubicada 800 metros al norte del Mall Paseo de las Flores, frente a la línea del tren.

El horario será de 9 a. m. a 3 p. m. La institución cuenta con facilidades de acceso para personas con discapacidad.

Entre el 5 y el 7 de marzo la feria continuará en modalidad virtual. La dirección electrónica se publicará en las redes sociales de la Universidad Hispanoamericana. La oferta de empresas y vacantes será diferente a la presencial.

Las autoridades recomendaron asistir a la sede en Heredia para interactuar directamente con empleadores y aumentar las posibilidades de colocación según el perfil académico.

Más de 1.000 vacantes en múltiples áreas

Según informó la Universidad Hispanoamericana, participarán empresas reconocidas por el ranking mundial Great Place to Work. Ofrecerán más de 1.000 vacantes y pasantías.

Las oportunidades estarán disponibles en Administración, Contabilidad, Ingenierías, Salud, Turismo, Diseño, Publicidad, Derecho, Mecánica y Automotriz, Arquitectura, Recursos Humanos, Electromecánica y Electricidad.

Empresas participantes y representación multisectorial

La feria contará con la participación de empresas como Aisa Inversiones Energéticas S.A., Alfa Médica, Align Technology de Costa Rica, Asociación Gerontológica Costarricense, Baxter GBS Costa Rica, Bill Gosling Outsourcing, British American Tobacco, Cooperativa de Leche Dos Pinos, EVERTEC, Cruz Roja, Ernst & Young y Enersys.

Además estarán Ferretería EPA S.A., Grupo Automotriz Prolusa, Hotel Real InterContinental, Jardines del Recuerdo S.A., Kyndryl Costa Rica, Marriott Resort Los Sueños, Marriott Costa Rica Hacienda Belén, NOVACOMP, Nursave, OLO, Procter & Gamble, Soluciones Industriales Electromecánicas S.A., World Wide Technology, FOUNDEVER, CBN, PartSelect, ISD, IESA y Mayoreo Ferretería y Acabados.

Además, las personas mayores de 50 años recibirán asesoría especializada por parte de la Asociación Gerontológica Costarricense.