Biofarmacéutica estadounidense inaugura en Costa Rica su segundo Centro Regulatorio del mundo: abrirá 30 empleos en 2026

La biofarmacéutica eligió a Costa Rica para su segundo centro regulatorio global y prevé más contrataciones en 2026 y 2027.

La empresa biofarmacéutica MSD inauguró este martes 24 de marzo de 2026 su nuevo Centro de Operaciones Regulatorias en Costa Rica. Según la compañía, se trata de su segundo centro de este tipo a escala mundial. Desde esa operación se agilizarán procesos regulatorios y especializados ligados al desarrollo y registro de medicamentos y vacunas para los distintos mercados globales de la firma.

El nuevo centro, identificado por la empresa como ROC, está ubicado en City Place, en Santa Ana. MSD proyectó que esta apertura generará 30 nuevos puestos de trabajo al cierre de 2026. Además, prevé ampliar esa cifra a 40 plazas durante 2027.

La operación sumará profesionales de varias disciplinas. Entre ellos figuran especialistas en ciencias médicas como farmacéuticos, microbiólogos, odontólogos y enfermeros. También incluirá perfiles de ciencias químicas, como biotecnólogos y químicos. A esto se añaden ingenierías y perfiles tecnológicos vinculados con inteligencia artificial e hiperautomatización, de acuerdo con MSD.

Christian Swirgsde, gerente de Operaciones Regulatorias de MSD, afirmó que la apertura fortalece la capacidad de la empresa para acelerar y optimizar procesos regulatorios. Según el vocero, eso permite llevar los productos a los pacientes de forma más oportuna. También indicó que la elección de Costa Rica como uno de los dos países sede de este centro refleja la confianza de la compañía en el talento local y en su capacidad para respaldar operaciones globales.

La inauguración corresponde a la quinta expansión de MSD en Costa Rica. La empresa opera en el país desde 2017. Desde entonces incorporó equipos como Global Business Services, Global Pharmacovigilance Case Management en 2018, Global Data Operations en 2023 y Global Clinical Data Management en 2024.

Marco Rivera, director de Procesos y Control Financiero de MSD, señaló que cada expansión fortaleció el papel de Costa Rica como hub estratégico para la corporación. Añadió que la nueva operación de Global Regulatory Affairs and Clinical Safety - Operations, Process and Systems representa otro hito para la evolución del centro de servicios en el país. También indicó que MSD inició en 2017 con un compromiso de 80 puestos y que hoy supera las 550 posiciones.

El nuevo Centro de Operaciones Regulatorias en Costa Rica es uno de los dos que MSD tiene en el mundo. El primero está en Praga, en República Checa.

Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior a. i., sostuvo que esta inversión reafirma la confianza en Costa Rica como un hub competitivo para servicios de alto valor. Según la jerarca, la apertura impulsará la innovación, el talento especializado y más oportunidades de empleo de calidad.

Laura López, gerente general de Procomer, afirmó que la nueva expansión evidencia la solidez de Costa Rica como destino para operaciones y procesos cada vez más especializados. La funcionaria agregó que la elección del país para instalar el segundo centro regulatorio de MSD en el mundo refleja la calidad del talento disponible y la capacidad nacional para asumir funciones más estratégicas dentro de la industria farmacéutica internacional.

Las personas interesadas en optar por alguno de los nuevos puestos podrán postularse a través del perfil de LinkedIn de MSD Latam y por medio del portal MSD Career Jobs, según informó la compañía.