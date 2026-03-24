Economía

Biofarmacéutica estadounidense inaugura en Costa Rica su segundo Centro Regulatorio del mundo: abrirá 30 empleos en 2026

La nueva operación de MSD en Costa Rica asumirá procesos regulatorios globales para medicamentos y vacunas desde Santa Ana

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Por Jailine González Gómez
La biofarmacéutica eligió a Costa Rica para su segundo centro regulatorio global y prevé más contrataciones en 2026 y 2027.
La biofarmacéutica eligió a Costa Rica para su segundo centro regulatorio global y prevé más contrataciones en 2026 y 2027. (Procomer/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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