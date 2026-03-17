Economía

San Carlos vive auge: Dos parques de zonas francas impulsan el crecimiento económico

San Carlos experimenta un auge histórico en zonas francas. Descubra qué sectores están contratando y cómo el cantón busca atraer a la industria médica y aeroespacial

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Rótulos de los parques industriales Zona Franca Muelle y Norte Free Zone Park en San Carlos, donde empresas operan bajo el régimen de zonas francas que impulsa inversión y empleo en la Región Huetar Norte de Costa Rica.
Zona Franca Muelle y Norte Free Zone Park, dos parques industriales ubicados en San Carlos. En 2025, nueve empresas obtuvieron autorización para acogerse al régimen de zonas francas, el año más dinámico desde 2003 según datos de Procomer. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosInversión extranjeraAgroindustriaZona FrancaCiudad QuesadaAgritechMuelleNorth Free Zone
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.