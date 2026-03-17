San Carlos vive auge: Dos parques de zonas francas impulsan el crecimiento económico

Zona Franca Muelle y Norte Free Zone Park, dos parques industriales ubicados en San Carlos. En 2025, nueve empresas obtuvieron autorización para acogerse al régimen de zonas francas, el año más dinámico desde 2003 según datos de Procomer.

Ciudad Quesada. El impulso empresarial que exprimenta San Carlos se evidencia en la autorización para que nuevas empresas se instalen bajo el régimen de zona franca en este cantón alajuelense.

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) confirmó que, el año pasado, nueve compañías obtuvieron el aval para operar en el régimen especial. El 2025 es el de mayor dinamismo en la incorporación de empresas desde el 2003, cuando TicoFrut se instaló bajo este sistema.

En el cantón funcionan dos parques de zona franca, los cuales alojan a compañías ya en operaciones que obtienen incentivos, como la exoneración del impuesto sobre la renta, como contraparte a la generación de empleo e inversión en la zona.

San Carlos actualmente está en el proceso de expansión empresarial hacia actividades tecnológicas con mayor valor agregado.

Zona franca de servicios en San Carlos

Polo productivo

La Zona Franca Muelle recibió su aprobación en el 2018 y empezó operaciones en el 2023. Se ubica a unos 20 kilómetros al norte de Ciudad Quesada.

Víctor Perera, socio fundador de Zona Franca Muelle, asegura que San Carlos y la zona norte se consolidan como uno de los polos productivos más dinámicos de Costa Rica.

“Desde esta región se exportan productos agroindustriales, alimentos procesados, productos lácteos e insumos agrícolas. Además, el norte del país empieza a atraer inversión industrial y logística”, señaló Perera.

El empresario explicó que este parque busca convertir la región norte en un centro de distribución y valor agregado para exportaciones agroindustriales.

“La zona norte se está convirtiendo en un nodo agroindustrial y logístico emergente”, apuntó.

Zona Franca Muelle alberga actualmente a la empresa de logística UPL, que realiza procesos de importación y reexportación hacia Centroamérica y el Caribe. La compañía emplea a 25 personas de la zona.

“Por primera vez la Región Huetar Norte tiene un centro logístico. Es la primera empresa que puede hacer la importación directa desde Limón hacia Caldera sin pasar por el Valle Central”, afirmó Perera.

Talento humano de la empresa UPL especializada en servicios logísticos. La mercadería iba en reexportación hacia Centroamérica proveniente de Asia. (La Nación/José Cordero)

También opera la empresa agroindustrial española SuperFood, que inició actividades en enero pasado. La compañía está enfocada en la producción y procesamiento de jugos, pulpas y frutas congeladas —como piña, mango y papaya—, además de vegetales para exportación.

En el primer semestre de este año está previsto el inicio de operaciones de Polyplants, de capital franco-suizo, especializada en biotecnología agrícola. Actualmente acondiciona un complejo de invernaderos y un laboratorio de clonación vegetal.

La empresa se enfocará en cultivos como café, banano, piña y raíces tropicales —yuca, malanga y ñame—, detalló Perera. En la primera etapa iniciará operaciones con siete personas en planilla.

Inversión europea tendrá operaciones en Zona Franca Muelle. La empresa Polyplantas, especializada en Biotecnología operará invernaderos y laboratorios con temperatura controlada. (La Nación/José Cordero)

En el parque industrial también se ubican otras dos empresas, una de ellas del sector logístico, que iniciará operaciones próximamente, aunque Perera indicó que no tenía autorización para divulgar detalles.

Estos son los detalles de la nueva zona franca de Ciudad Quesada

Norte Free Zone Park

Juan Alfaro, director de Impacto y Negocio de Norte Free Zone Park, explicó que este parque de zona franca inició operaciones el 1.º de junio del 2025 en Ciudad Quesada.

Alfaro, sancarleño de nacimiento, relató que el proyecto se concretó gracias a la Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial, que rige desde mayo del 2022, la cual creó incentivos para atraer inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La legislación establece 11 incentivos de nueva generación que mejoran la competitividad territorial, agilizan los trámites y abren la posibilidad para que sectores con potencial fuera de la GAM como la agroindustria, la industria alimentaria, la manufactura liviana, la infraestructura turística y los servicios puedan desarrollarse en los cantones de la periferia.

Alfaro precisó que la legislación motivó la instalación del primer parque, ubicado en un edificio de tres plantas.

Actualmente, alberga cuatro empresas y mantiene conversaciones con alrededor de 15 potenciales clientes, vinculados a los sectores de servicios, tecnología y agroexportación, indicó Alfaro.

Las compañías instaladas son:

EQ Services , dedicada a servicios contables, financieros y administrativos.

, dedicada a servicios contables, financieros y administrativos. Bosphorus, GS Golden y PCC Fresh, comercializadoras de frutas.

Alfaro agregó que el parque busca aprovechar las particularidades de la Región Huetar Norte, integrada por los cantones de San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso y Sarapiquí, además de otros cantones cercanos, como San Ramón y Grecia.

“Entendemos en lo que somos buenos y en lo que somos fuertes. Podemos hablarle al inversionista de las oportunidades de negocios: servicios o exportaciones”, aseguró.

Además, recalcó la importancia de vincular mayor valor agregado a productos que ya posicionan a la región a nivel mundial, como la piña, sin seguir concentrando la actividad económica en la GAM.

“Las materias primas están acá y la exportación no pasa por San José”, agregó.

Norte Free Zone Park, ubicado en Ciudad Quesada, alberga a cinco empresas, enfocadas principalmente en la oferta de servicios. (José Cordero/La Nación)

Alfaro también reveló que el parque prevé recibir una empresa extranjera del sector aeroespacial durante el primer semestre de este año.

Por razones de confidencialidad no brindó detalles sobre la compañía, aunque indicó que ya construyó una nave industrial dentro del parque.

“Va a abrir puestos de trabajo con perfiles que normalmente no se contratan en la zona”, explicó.

La empresa fabricará features (piezas) que funcionan en la industria médica. “Es una empresa que tiene contactos con firmas de Canadá y Estados Unios en el sector aeroespacial y recibe oportunidades de negocios y contratos de este sector y se dan encadenamientos productivos”, precisó.

En la primera etapa se prevé la contratación de 30 personas.

Zona franca de servicios

Una de las empresas instaladas en el parque es EQ Services. Su administradora, Ana María Guzmán, también es sancarleña.

La compañía inició operaciones en octubre de 2025, con cinco personas. Hoy ya suma 50 empleados.

EQ Services brinda servicios de back office —contabilidad, finanzas y servicios posventa— a empresas ubicadas en la zona norte del país.

Guzmán explicó que inicialmente desconocían que las empresas de servicios también podían acogerse al régimen de zona franca, ya que muchas personas lo asocian únicamente con manufactura o inversión extranjera.

La empresa trabaja con proyectos del sector turístico y planea seguir creciendo.

“San Carlos es uno de los cantones más prósperos del país; los datos lo demuestran. La apertura de este parque de zona franca es completamente innovadora en la zona”, afirmó.

Guzmán considera que este tipo de proyectos ayudará a retener talento local y evitar la migración hacia la GAM.

La empresa trabaja principalmente bajo modalidad de teletrabajo. El salario promedio ronda los $1.500, pagados en colones. El 70% del personal son mujeres de entre 22 y 45 años.

¿Dispositivos médicos?

La posibilidad de atraer empresas del sector de dispositivos médicos genera opiniones divididas.

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, afirmó que recientemente sostuvo reuniones con una empresa estadounidense de ese sector que ya decidió invertir en Costa Rica, aunque todavía no define su ubicación.

“Para mí es muy importante traer una empresa de dispositivos médicos. Necesitamos un ancla. Con una empresa de dispositivos médicos que apueste por San Carlos estoy seguro de que detrás vendrán otras”, afirmó.

El alcalde indicó que todavía falta resolver temas de infraestructura vial. La habilitación de la carretera que conecta con San José continúa en proceso.

Juan Alfaro, de Norte Free Zone Park, considera que la región tiene más oportunidades como proveedora o encadenamiento productivo de esta industria que como sede de manufactura directa.

“Podemos ser suplidores de este tipo de empresas”, señaló.

Norte Free Zone se ubica en el casco urbano de Ciudad Quesada. Empezó operaciones en junio de 2025. (José Cordero/La Nación)

El potencial de la región

Manrique Rojas, presidente de la Junta Directiva de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte (Adenorte), identifica tres áreas clave de desarrollo para las zonas francas en San Carlos:

Manufactura liviana , gracias al talento humano adaptable de la región.

, gracias al talento humano adaptable de la región. Valor agregado al agro y bioproductos , incluidos alimentos, biofertilizantes y control biológico de plagas.

, incluidos alimentos, biofertilizantes y control biológico de plagas. Logística, por la posición estratégica del territorio.

Rojas considera que el empleo de calidad es el principal aporte de las empresas de zona franca en la región, ya que fortalece el arraigo de la población local, que ya no necesita migrar hacia la GAM para encontrar oportunidades laborales.

También destacó los encadenamientos productivos con empresas locales, dentro y fuera del régimen, lo que amplía el impacto económico de estas inversiones.