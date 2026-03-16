San Carlos se transforma para consolidarse como polo de inversión y empleo de Costa Rica: explicamos su evolución

En un recorrido por Ciudad Quesada, periodistas de La Nación conversaron con comerciantes y empresarios que describen un cantón en expansión, con nuevas inversiones comerciales y zonas francas que ya generan empleo. La actividad comercial del cantón de San Carlos es notoria.

Ciudad Quesada. Viajar desde San José hacia San Carlos, el cantón más grande de Costa Rica por extensión, permite que, durante las casi tres horas de trayecto, quien realice este recorrido por primera vez empiece a generar muchas expectativas.

La zona tiene la referencia de ser un importante polo de producción agropecuaria y, al mismo tiempo, un destino turístico de gran atractivo.

Las expectativas, sin embargo, se quedan cortas. Ciudad Quesada, la cabecera administrativa del cantón —integrado por 13 distritos—, muestra una actividad comercial permanente y en crecimiento. Los sancarleños esperan la llegada de dos grandes cadenas comerciales: una ya se construye y la otra iniciará obras próximamente.

Además, hace nueve meses empezó a operar un parque de zona franca que hoy alberga cinco empresas que ya generan empleo. A esto se suma otro parque instalado hace tres años a unos 20 kilómetros de la ciudad, que continúa atrayendo inversionistas.

Alcalde de San Carlos argumenta sobre el desarrollo económico del cantón

Los habitantes de la zona destacan otro rasgo clave del desarrollo local: San Carlos se considera la “cuna del cooperativismo” de Costa Rica.

Varias cooperativas funcionan como anclas de la economía regional. Un ejemplo es Coopelesca, que brinda servicios de electricidad, televisión por cable, Internet, y también opera tres ferreterías y seis almacenes.

Asimismo, sobresale la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Quesada (Coocique), fundada a mediados de la década de 1960 y hoy convertida en una de las principales entidades financieras de la región.

San Carlos es el cantón más competitivo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). (Jose Cordero/José Cordero)

Entre los cantones más competitivos

Según el quinto Informe del Índice de Competitividad Nacional (ICN), del 2025, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), San Carlos es el cantón más competitivo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y ocupa el octavo lugar a nivel nacional, de un total de 82 territorios analizados.

Este resultado refleja buenos indicadores de acceso a educación, mejoras en la gestión del gobierno local y dinamismo del sector construcción en viviendas, industria y comercio.

Sin embargo, el informe revela deficiencias en la red vial del cantón (el 70% está en buen estado) y el desaprovechamiento de la infraestructura digital.

San Carlos cuenta con 209.952 habitantes, según el reporte; el 63% tiene entre 18 y 64 años.

Marco Solís, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Carlos (CCITZN), afirma que la actividad cooperativa tiene tanto peso que motivó la creación de la Unión de Cooperativas de la Zona Norte (Urcozon).

“San Carlos es un cantón cooperativista 100%”, asegura con vehemencia. A su juicio, esa característica marca la diferencia en el desarrollo económico frente a otras zonas del país.

En el cantón existe un fuerte desarrollo agropecuario y agroindustrial. La producción agrícola destaca en rubros como la piña, principal producto de agroexportación del país. Además, la región genera cerca del 60% de la producción nacional de leche, junto con carne, procesamiento de frutas —como jugos y concentrados— y actividad forestal.

“San Carlos tiene su propia electricidad, el agua para generarla; también su propio banco”, resume Solís.

A este dinamismo se suma el desarrollo turístico del distrito de La Fortuna, uno de los destinos más visitados del país gracias al atractivo del volcán Arenal.

De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al cuarto trimestre del 2025 se registraban 165.307 personas ocupadas en la Región Huetar Norte.

La ganadería de San Carlos garantiza el 60% de la leche del país, de acuerdo con datos de la Cámara de Ganaderos de la zona. (José Cordero/La Nación)

Diversificación de la economía

En los últimos años, San Carlos también se ha convertido en un nicho para el desarrollo de innovación en tecnologías de la información (TI).

El Norte Free Zone Park inició operaciones en el casco urbano de Ciudad Quesada en junio del 2025 y actualmente alberga cinco empresas.

La apertura de este parque, según Marco Solís, presidente de la Cámara de Comercio, ayudará a frenar la fuga de talento hacia la GAM.

Manrique Rojas, presidente de la Junta Directiva de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte (Adenorte), considera que San Carlos siempre se ha caracterizado por ser una región próspera y pujante.

Rojas identifica al turismo, la agroindustria y la manufactura liviana como los sectores con mayor potencial de crecimiento.

Sin embargo, subraya la necesidad de impulsar más actividades que generen valor agregado al agro, así como el desarrollo de bioproductos y actividades logísticas.

En la zona franca Muelle, ubicada a 20 kilómetros al norte de Ciudad Quesada, opera una empresa logística que garantiza importaciones y reexportaciones. (José Cordero/La Nación)

Polo de desarrollo económico

Juan Diego González, alcalde de San Carlos, asegura que el cantón se consolida como un polo de desarrollo económico de referencia nacional, lo que se refleja en la generación de empleo de calidad.

No duda en hacer referencia a los resultados del Índice de Competitivdad, como una especie de carta de presentación.

Desde hace un año, la Municipalidad cuenta con una oficina para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

El alcalde asegura que Ciudad Quesada tiene poco que envidiarles a muchas localidades de la GAM.

Durante el 2025, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) aprobó ocho empresas bajo el régimen de zonas francas en esta localidad.

En total, el cantón suma 25 compañías bajo esta modalidad, que incluye la exoneración del impuesto sobre la renta.

Nueve de estas empresas obtuvieron la autorización en el 2025, y las restantes entre 2010 y 2024.

“Estamos generando condiciones para la inversión y eso nos compromete a seguir coordinando con el Gobierno Central y con las cooperativas de la zona para potenciar la inversión extranjera directa”, afirma el alcalde.

González destaca al turismo, la agroindustria —especialmente la piña—, la ganadería y las raíces y tubérculos como pilares de la economía local.

También resalta la fortaleza del sector comercial. En los próximos meses, el cantón inaugurará una tienda de PriceSmart y otra de Pequeño Mundo. Además, la ciudad ya alberga varias cadenas de comida rápida y tres formatos comerciales de Walmart.

En San Carlos también operan tres centros de educación superior: la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), además de la oferta formativa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Marco Solís considera que esta oferta académica permite que los nuevos profesionales encuentren empleo en la misma región, lo que evita la migración de talento.

Norte Free Zone es un parque empresarial de zona franca instalado en San Carlos que busca atraer empresas industriales y de servicios, generando empleo y nuevas inversiones en la región. (Jose Cordero/José Cordero)

Clúster de tecnología

“Ciudad Quesada se ha ido convirtiendo, sin mucha bulla, en un clúster de tecnología que ya empieza a verse a nivel internacional”, señala el presidente de la Cámara de Comercio de la región.

El alcalde coincide con lo anterior y asegura que el sector tecnológico “está pujando muy fuerte”, especialmente en servicios con presencia internacional y desarrollo de software.

“Es un polo de desarrollo muy variado. No depende de un solo sector; varios sectores están empujando fuerte y generando empleo”, afirma.

El territorio vio nacer la primera carrera universitaria ligada a tecnología a finales de los años 90, cuando se abrió Ingeniería en Computación.

El CTEC se creó para apoyar el desarrollo económico del cantón, especialmente con la llegada de zonas francas y nuevas inversiones, que requieren personal técnico capacitado. (Jose Cordero/José Cordero)

Denis Valverde, presidente de la Cámara de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Zona Norte (Cetic-ZN), recuerda que los primeros graduados fundaron la empresa Nortek, que posteriormente adquirió la firma costarricense Avantica, hoy parte de la multinacional Encora.

En el 2006, los profesionales del sector crearon la Cámara con dos objetivos principales: apoyar académicamente al TEC e impulsar la creación de nuevas empresas tecnológicas.

Actualmente, la organización agrupa a 10 empresas y estima, de manera empírica, que alrededor de 1.000 personas del cantón trabajan en el sector de TI. Entre los trabajadores hay personas graduadas del TEC y la UTN, y hay retorno de profesionales que vivían en la GAM.

Entre el 2012 y el 2016 surgieron al menos cinco nuevas empresas tecnológicas y también se instalaron firmas extranjeras. Antes de la pandemia se calculaba que unas 500 personas trabajaban en este sector.

Luego, con la expansión del teletrabajo, muchos sancarleños continuaron en la industria tecnológica, aunque algunos se trasladaron a otras zonas del país, según el presidente de Cetic-ZN.

Valverde identifica al menos siete empresas de TI que generan empleo desde San Carlos bajo modalidad remota, además de una cantidad no confirmada de profesionales que trabajan desde sus hogares para empresas con sede en la GAM.

Ahora, la Cámara de Empresarios de Tecnologías de la Información impulsa dos objetivos estratégicos: organizarse formalmente como clúster tecnológico y enfocarse en el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

“Buscamos involucrar la IA en sectores no tan tecnológicos como el agro, el turismo y el comercio. Antes nos imaginábamos como el Silicon Valley de Costa Rica; ahora el modelo será más discreto: empresas que brindan servicios de IA a otros sectores”, explica Valverde.

La actividad metalúrgica es una de las inversiones extranjeras en San Carlos. Una empresa de capital europeo funciona bajo el régimen definitivo fuera del parque de zona franca Muelle. (José Cordero/La Nación)

Desarrollo urbanístico

El desarrollo empresarial también empieza a reflejarse a nivel urbanístico. La Municipalidad de San Carlos tramitó la mayor cantidad de permisos de construcción del país en el 2025, según un estudio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), destacó el alcalde.

Datos municipales indican que el cantón otorgó 1.696 permisos de construcción en el 2025, frente a 1.344 en 2024.

“A la par de todo este dinamismo económico, el sector inmobiliario también está pujando muy fuerte, especialmente en vivienda”, afirmó González.

El alcalde cree que la generación de empleo empieza a revertir la migración de sancarleños hacia la GAM, quienes antes salían a estudiar y terminaban estableciéndose fuera del cantón.

Con la llegada de nuevas inversiones, muchas personas regresan a la zona, aunque algunos puestos requieren talento proveniente de cantones cercanos como parte de los encadenamientos productivos.

El liderazgo de la ganadería

La ganadería en San Carlos comenzó con la producción de carne y luego se fortaleció con la de leche tras la electrificación de la zona, que permitió implementar procesos de refrigeración y equipos de ordeño, recordó Freddy Arroyo, presidente de la Cámara de Ganaderos de San Carlos.

En la región opera Dos Pinos, cuya planta recibe cerca del 60% de la leche producida en el país.

“Es un rubro importante para toda la zona; es un chequecito que llega todas las semanas a los productores”, comentó Arroyo.

La producción de carne, sin embargo, ha enfrentado presiones por la eliminación de aranceles en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta), lo que aumentó las importaciones de carne desde Panamá y Nicaragua; este último, con precios más bajos.

Según las estimaciones de Arroyo, en San Carlos se ubica el 45% del hato nacional, estimado en 1,5 millones de cabezas.

También advierte de que la expansión agrícola —especialmente la piña— ha desplazado parte de la actividad ganadera. Aun así, insiste en que la ganadería sigue siendo un pilar de la economía del cantón.

El volcán Arenal, en La Fortuna de San Carlos, es el centro de la actividad turística de la zona, con un resultado de permanente generación de empleos debido a la alta visitación. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

‘La capital del termalismo’

Tadeo Morales, presidente de Arenal Cámara de Turismo, define a La Fortuna como “la capital del termalismo de Costa Rica”.

En este distrito, el desarrollo económico gira alrededor del turismo. Morales afirma que la población ha crecido durante la última década, impulsada principalmente por la apertura de negocios y nuevas fuentes de empleo.

El alcalde González coincide con ello y señala que el turismo en La Fortuna genera gran cantidad de puestos de trabajo. Además, presenta una particularidad: predomina la inversión nacional sobre las grandes cadenas internacionales, con énfasis en el turismo de bienestar.

Morales describe la actividad turística, centrada en el volcán Arenal, como una economía saludable porque impulsa el crecimiento en una zona rural sin perder la identidad cultural ni comprometer el ecosistema.

“El turismo va a seguir creciendo y generando calidad de vida. Hay desafíos como el tipo de cambio y la infraestructura, pero es una actividad democrática: la divisa no queda concentrada en una sola persona y dinamiza las comunidades rurales”, añadió.

El dirigente turístico concluye que muchas comunidades de Costa Rica poseen atractivos que podrían aprovecharse sin depredar la naturaleza, como lo ha hecho el país durante las últimas tres décadas bajo el modelo ecoturístico.

El municipio trabaja en proyectos para diversificar la oferta turística y extender la estadía de los visitantes.

Manrique Rojas, de Adenorte, concuerda en que el turismo tiene amplio potencial en la Región Huetar Norte, con destinos como río Celeste, en Guatuso; Dos Ríos, en Upala; Caño Negro, en Los Chiles, así como en Sarapiquí y Río Cuarto.