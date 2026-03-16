Economía

San Carlos se transforma para consolidarse como polo de inversión y empleo de Costa Rica: explicamos su evolución

Un recorrido por Ciudad Quesada, cabecera del cantón, muestra una actividad comercial en expansión, con nuevas cadenas en camino y parques de zona franca que ya generan empleo

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Por Gustavo Ortega Campos
MATERIAL EXCLUSIVO DE LA NACION. 06/03/2026, Alajuela, San Carlos, recorrido por el canton mas grande del pais para ver como está el avance económico en el cantón.
En un recorrido por Ciudad Quesada, periodistas de La Nación conversaron con comerciantes y empresarios que describen un cantón en expansión, con nuevas inversiones comerciales y zonas francas que ya generan empleo. La actividad comercial del cantón de San Carlos es notoria. (José Cordero/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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